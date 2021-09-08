Этот день верующие посвящают памяти святых мучеников.

Издавна люди отмечают народный праздник 8 сентября - Натальин день, чтобы отдать дань уважения людям, которые пострадали за Христа.

Ранее мы составляли православный календарь на сентябрь, ознакомьтесь с ним, чтобы не пропустить важные события.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти мучеников Адриана и Наталии

Молодые люди были супружеской парой, брак их продлился всего один год. Жили при императоре Максимилиане, который часто устраивал гонения на христиан. Из-за доносов тогда арестовали несколько верующих и привели в судебную палату. Адриан был начальником и спросил, почему христиане верят в своего Бога. Православные ответили, что ему никогда не понять этого. Тогда Адриан попросил, чтобы его забрали вместе с другими людьми, так как он тоже христианин.

Читайте также8 сентября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьНаталия, жена его, обрадовалась, когда узнала об этом, так как тоже была христианкой. Царь просил Адриана образумиться, но тот отказывался. Тогда его вместе с другими мучениками долго пытали, но все они стойко вынесли страдания ради Христа. Наталия на память забрала себе руку мужа и долго хранила ее.

Позже сбежала в Византию, чтобы не выходить замуж за язычника. Однажды во сне ей явился Адриан и сказал, что скоро они будут вместе. В тот же день Наталия скончалась.

Праздник 8 сентября - день памяти Владимирской иконы Пресвятой Богородицы

Согласно легенде, эта икона была написана евангелистом Лукой на доске от стола, за которой обедал Христос с матерью и праведным Иосифом. В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому князю Мстиславу и была поставлена в Девичьем монастыре Вышгорода - древнего удельного города святой равноапостольной великой княгини Ольги.

Сын Юрия Долгорукого святой Андрей Боголюбский в 1155 году принес икону во Владимир и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила именование Владимирской.

В 1395 году икону впервые принесли в Москву. Благодаря иконе неоднократно совершались разные чудеса.

Приметы 8 сентября

на рябине мало ягод - осень будет сухой;

листья березы и дуба не опали - к суровой зиме;

заморозки утром 8 сентября - зима наступит рано.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что лучше 8 сентября не ходить босым по росе, иначе нечисть схватит за ногу и унесет к себе. Сегодня лучше держать себя в руках, не жаловаться и не сквернословить.

Что можно делать 8 сентября

В этот день хозяюшки варили кисель и пекли блины - блюда считались главными угощениями и символами дня. Также люди собирали грибы, закрывали их на зиму. Из ягод делали настойки и целебные отвары.

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Автор: Кристина Кащавцева