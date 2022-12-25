Христиане отмечают церковный праздник 25 декабря в честь чудотворца Спиридона Тримифунтского, которого считают стражем справедливости, заступником нищих и оклеветанных.
25 декабря отмечается католическое Рождество. Хотя такое название праздника не совсем верное, потому что православные верующие тоже отмечают Рождество 25 декабря, но по старому календарю. Многие православные украинцы в этом году сами переходят на новый календарь и отмечают Рождество сегодня. Ранее мы подробно объясняли, когда отмечается Рождество - 25 декабря или 7 января.
В день Спиридона крестьяне не работали, а лишь обсуждали планы на будущий год. Из домашней работы сегодня можно только заготавливать дрова и кормить скоту. Чтобы куры несли много яиц, в их корм в этот день добавляют гречку.
Украинцы, которые в этот день отмечали Рождество, сегодня посещали рождественскую службу. Дом к празднику убирали и накрывали белые скатерти на стол, а также ставили сноп сена - дидух. На стол ставили вкусные и богатые блюда, главным из которых была кутья. Дети и подростки 25 декабря ходили по домам и пели колядки.
Что нельзя делать 25 декабря
- Нельзя в этот день работать по дому.
- Запрещено шить, вязать и вышивать сегодня.
- Сегодня нельзя охотиться, иначе с охотником случится беда.
- 25 декабря нельзя жадничать и отказывать близким в помощи.
Приметы погоды 25 декабря
- Домашняя скотина просится в стойло - к снегопаду.
- Если первая половина пасмурная, а после обеда небо стало ясным, то весна будет ранней.
- Солнце светит весь день - к ясному и сухому Новому году.
- Воробьи утепляют гнезда - к похолоданию.
- Если поменялось направление ветра в течение дня, то следующий год будет урожайным.
- Теплая, но пасмурная погода сулит затяжную зиму с частыми погодными изменениями.