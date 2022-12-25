Народный праздник 25 декабря известен под названиями Спиридон-солнцеворот, Спиридонов день, Рождество Христово, католическое Рождество.

Христиане отмечают церковный праздник 25 декабря в честь чудотворца Спиридона Тримифунтского, которого считают стражем справедливости, заступником нищих и оклеветанных.

25 декабря отмечается католическое Рождество. Хотя такое название праздника не совсем верное, потому что православные верующие тоже отмечают Рождество 25 декабря, но по старому календарю. Многие православные украинцы в этом году сами переходят на новый календарь и отмечают Рождество сегодня. Ранее мы подробно объясняли, когда отмечается Рождество - 25 декабря или 7 января.

В день Спиридона крестьяне не работали, а лишь обсуждали планы на будущий год. Из домашней работы сегодня можно только заготавливать дрова и кормить скоту. Чтобы куры несли много яиц, в их корм в этот день добавляют гречку.

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Украинцы, которые в этот день отмечали Рождество, сегодня посещали рождественскую службу. Дом к празднику убирали и накрывали белые скатерти на стол, а также ставили сноп сена - дидух. На стол ставили вкусные и богатые блюда, главным из которых была кутья. Дети и подростки 25 декабря ходили по домам и пели колядки.

Что нельзя делать 25 декабря

Нельзя в этот день работать по дому. Запрещено шить, вязать и вышивать сегодня. Сегодня нельзя охотиться, иначе с охотником случится беда. 25 декабря нельзя жадничать и отказывать близким в помощи.

Приметы погоды 25 декабря

Домашняя скотина просится в стойло - к снегопаду.

Если первая половина пасмурная, а после обеда небо стало ясным, то весна будет ранней.

Солнце светит весь день - к ясному и сухому Новому году.

Воробьи утепляют гнезда - к похолоданию.

Если поменялось направление ветра в течение дня, то следующий год будет урожайным.

Теплая, но пасмурная погода сулит затяжную зиму с частыми погодными изменениями.

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