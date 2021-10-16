16 октября церковный праздник / фото УНИАН
16 октября христиане отмечают церковный праздник афинского святого Дионисия Ареопагита. В день Дениса наши предки опасались порчи и сглаза. В этот день бушуют лихорадки, поэтому важно одеваться по погоде. Осенняя лихорадка особенно жестока к пожилым людям.
В этот день наши предки почитали осину. Ветку осины носили в кармане для защиты от лихорадки, а также клали под голову при болезни головы. На осиновых дровах готовили кашу.
Чтобы смыть с себя порчу или болезнь, 16 октября нужно сходить в баню. В этот день рекомендуется пить больше воды.
Что нельзя делать 16 октября
- Нельзя спорить и жаловаться на жизнь.
- Запрещено ссориться со старшими родственниками.
- Нельзя отпускать детей на улицу без присмотра.
Приметы погоды 16 октября
- Кротовые норы большие и широкие – к теплой осени.
- Если с винограда опали все ягоды, то зима будет холодной и затяжной.
- Если на сосне много рыжих иголок, то следующая неделя будет удачной для грибников.