Сегодня христианская церковь чтит память трех святых.

Дионисий был учеником апостола Павла и первым епископом Афин. Жил в I веке, был одаренным и образованным юношей. Интересовался науками, поэтому удалился в Египет, где изучал астрономию. В тот день, когда распяли Христа, небо помрачнело, земля затряслась, а Дионисий чувствовал, как страдает Господь.

Читайте такжеИменины 16 октября: кого поздравить с Днем ангела и какое имя дать ребенкуВернувшись в Афины, он стал членом ареопага, то есть, верховного суда, за что и получил прозвище Дионисий Ареопагит. Вскоре после назначения его схватили язычники и долго пытали, но святой не отрекся от Христа.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 16 октября - Денисов день.

Православный праздник 16 октября - день памяти преподобного Иоанна

Иоанн родился в Египте, в городе Фивы. Подвизался в Фиваидсской пустыне, но вскоре о нем узнал император Юстиниан и сделал Иоанна епископом Кесарии. Это произошло против воли святого, поэтому он ушел обратно в пустыню. Прославился многими чудотворениями, умер около 536 года.

Какой праздник 16 октября - день памяти блаженного Исихия

Исихий был первым, кто подвизался в безмолвии на Афинах. Он затворился в кельи и не выходил оттуда 12 лет, жил в безмолвии, питался хлебом и водой, постоянно молился. Он верил в то, что за каждое праздное слово человек ответит на Суде Божием. Скончался в VI веке.

Приметы 16 октября

вороны купаются в дождевых лужах - к беде;

домашний скот ведет себя беспокойно - к ухудшению погоды;

первый снег пошел 16 октября - зима будет морозной и солнечной.

Что сегодня нельзя делать

Церковь говорит, что 16 октября нежелательно совершать крупные покупки и зря тратить деньги. Физический труд тоже противопоказан, то есть, если у вас запланирован ремонт или переезд - найдите другую, более удачную, дату. Также сегодня нельзя пить спиртное и курить.

Что можно делать 16 октября

Христиане сегодня должны подавать милостыню и помогать нуждающимся. Согласно поверьям, добро, сделанное в этот день, вернется троекратно.

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Автор: Кристина Кащавцева