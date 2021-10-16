Дионисий был учеником апостола Павла и первым епископом Афин. Жил в I веке, был одаренным и образованным юношей. Интересовался науками, поэтому удалился в Египет, где изучал астрономию. В тот день, когда распяли Христа, небо помрачнело, земля затряслась, а Дионисий чувствовал, как страдает Господь.
Читайте такжеИменины 16 октября: кого поздравить с Днем ангела и какое имя дать ребенкуВернувшись в Афины, он стал членом ареопага, то есть, верховного суда, за что и получил прозвище Дионисий Ареопагит. Вскоре после назначения его схватили язычники и долго пытали, но святой не отрекся от Христа.
В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 16 октября - Денисов день.
Православный праздник 16 октября - день памяти преподобного Иоанна
Иоанн родился в Египте, в городе Фивы. Подвизался в Фиваидсской пустыне, но вскоре о нем узнал император Юстиниан и сделал Иоанна епископом Кесарии. Это произошло против воли святого, поэтому он ушел обратно в пустыню. Прославился многими чудотворениями, умер около 536 года.
Какой праздник 16 октября - день памяти блаженного Исихия
Исихий был первым, кто подвизался в безмолвии на Афинах. Он затворился в кельи и не выходил оттуда 12 лет, жил в безмолвии, питался хлебом и водой, постоянно молился. Он верил в то, что за каждое праздное слово человек ответит на Суде Божием. Скончался в VI веке.
Приметы 16 октября
- вороны купаются в дождевых лужах - к беде;
- домашний скот ведет себя беспокойно - к ухудшению погоды;
- первый снег пошел 16 октября - зима будет морозной и солнечной.
Что сегодня нельзя делать
Церковь говорит, что 16 октября нежелательно совершать крупные покупки и зря тратить деньги. Физический труд тоже противопоказан, то есть, если у вас запланирован ремонт или переезд - найдите другую, более удачную, дату. Также сегодня нельзя пить спиртное и курить.
Что можно делать 16 октября
Христиане сегодня должны подавать милостыню и помогать нуждающимся. Согласно поверьям, добро, сделанное в этот день, вернется троекратно.
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