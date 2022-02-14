Народный праздник 14 февраля имеет названия Трифонов день, Трифон-перезимник, Трифон-мышегон.

Христиане отмечают церковный праздник 14 февраля в честь мученика Трифона, который умер за свою веру. С этого дня на Руси начинался период свадеб, а женщины молились Трифону о хорошем женихе. Святой Трифон считается покровителем птиц. Ему молились о здоровье домашней птицы.

Девушки в этот день гадали на своего суженого. Для этого выходили на улицу и высматривали птиц. Если первыми птицами, которых увидит девушка, будут сороки, то жених будет легкомысленным, вороны - взрослым и строгим, синички - молодым и веселым.

Бездетные женщины в этот день бросали в прорубь на реке букет цветов. Верили, что тогда Бог пошлет женщине ребенка. Католики 14 февраля отмечают праздник всех влюбленных День святого Валентина.

Что нельзя делать 14 февраля

Оставлять деньги и монеты на столе - к несчастью. Сегодня нельзя спать днем. 14 февраля нельзя резать домашнюю птицу - можно разгневать святого.

Приметы погоды 14 февраля

Если день холоднее предыдущих, то весна будет поздней.

Длинные сосульки сулят хороший урожай зерна.

Много звезд на небе - к поздней весне.

Теплый день сегодня - весь февраль будет теплым.

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