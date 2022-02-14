Христиане отмечают церковный праздник 14 февраля в честь мученика Трифона, который умер за свою веру. С этого дня на Руси начинался период свадеб, а женщины молились Трифону о хорошем женихе. Святой Трифон считается покровителем птиц. Ему молились о здоровье домашней птицы.
Девушки в этот день гадали на своего суженого. Для этого выходили на улицу и высматривали птиц. Если первыми птицами, которых увидит девушка, будут сороки, то жених будет легкомысленным, вороны - взрослым и строгим, синички - молодым и веселым.
Бездетные женщины в этот день бросали в прорубь на реке букет цветов. Верили, что тогда Бог пошлет женщине ребенка. Католики 14 февраля отмечают праздник всех влюбленных День святого Валентина.
Что нельзя делать 14 февраля
- Оставлять деньги и монеты на столе - к несчастью.
- Сегодня нельзя спать днем.
- 14 февраля нельзя резать домашнюю птицу - можно разгневать святого.
Приметы погоды 14 февраля
- Если день холоднее предыдущих, то весна будет поздней.
- Длинные сосульки сулят хороший урожай зерна.
- Много звезд на небе - к поздней весне.
- Теплый день сегодня - весь февраль будет теплым.