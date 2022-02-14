Что можно делать 14 февраля, а от каких поступков лучше отказаться, чтобы не навлечь беду - узнайте на УНИАН.

Известно, что святой Трифон происходил из Малой Азии, родился и воспитывался в семье благочестивых христиан. Прославился, как высокодуховный человек, который мог очистить душу человека от бесов, а жилище - от насекомых. Многих людей при жизни Трифон обратил в христианство.

Во времена императора Декия, когда происходили страшные гонения на христиан, Трифон был схвачен и подвергнут мукам, но от Христа не отрекся. Тогда его осудили на казнь.

Существует предание, что, когда на Руси правил Иоанн Грозный, во время охоты улетел его любимый сокол. Царь приказал своему сокольнику Трифону найти птицу, иначе казнит. Трифон птицу не нашел, а во сне помолился своему святому, прося помощи. Ему приснился мученик с соколом на руке, а наяву оказалось, что птица сидит рядом.

В честь памяти святого Трифона сегодня отмечается народный праздник 14 февраля - Трифон-мышегон.

Приметы 14 февраля

тепло на Трифона - ближайшие 30 дней будет ясная погода;

какая погода сегодня - такой будет и весна;

снег 14 февраля - в весенний период буду лить дожди;

морозный день - весна наступит поздно.

Что сегодня нельзя делать

Православные верующие в эту дату не ставят свечи за упокой, не ходят в баню и осторожно перемещаются по дому, чтобы не переступать через веник. Также необходимо аккуратно обращаться с острыми предметами и ни в коем случае не смотреть на звезды, если, конечно, вы сегодня не празднуете день рождения, тогда - пожалуйста.

Что можно делать 14 февраля

Издавна на Руси девушки молились святому Трифону, чтобы он послал хорошего жениха. В целом, февраль считался удачным месяцем для сватовства и свадьбы. Те женщины, которые хотели родить ребенка, проводили обряд - шли на водоем, где нет льда, и бросали на воду букет цветов.

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