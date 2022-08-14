Картинки на Медовый Спас поднимут настроение вам и вашим близким родным.

14 августа христиане отмечают Медовый Спас или Маковей. В этот день принято освящать мёд и мак в церкви, и готовить сладкие блюда из этих продуктов. Также в эту дату начинается Успенский пост, когда нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты. УНИАН собрал красивые поздравления с Медовым Спасом.

Медовый Спас 2022: стихи и проза

Наступил Медовый Спас,

С чем хочу поздравить вас.

Я желаю вам тепла,

Жизнь чтоб сладкою была.

Не болеть чтоб круглый год,

Ешьте вкусный, свежий мед.

Лето уж к концу идет,

Но о нём напомнит мед!

***

Наступил Медовый Спас,

Поздравляю с этим вас!

Чтобы вы в достатке жили,

Всё б имели про запас.

Пусть преграды не пугают,

А лишь только закаляют.

Счастья многие лета,

Быть здоровыми всегда!

***

Подарит пусть Медовый Спас

Уют, достаток в каждый дом,

Он счастье принесет для вас,

Пусть мир наполнится добром!

Пусть путеводная звезда

Всегда вам очень ярко светит,

И будет сладкой жизнь всегда,

Как самый вкусный мед на свете!

***

Наступил Медовый Спас,

Много мёда он припас!

Всем желаю жизни сладкой,

Успехов, счастья и достатка!

***

Пусть Медовый Спас прекрасный

Дарит радость и добро,

Осеняет чистым счастьем,

Чтоб всегда во всём везло!

***

Пускай Медовый Спас принесет тебе множество положительных эмоций и сотни красочных моментов! Желаю мира, достатка, улыбок и любви! Пусть в твоей душе царят гармония и счастье! Пускай здоровье будет крепким, а жизнь — сладкой, словно мед!

***

Желаю сладкой жизни и благодатных дней. Пусть Медовый Спас принесёт в ваш дом достаток и благополучие. Встретьте этот православный праздник в хорошем настроении и с любовью в сердце!

***

Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть жизнь будет сладкой и ароматной, как мед, пусть будет наполнена теплом, нежностью и любовью. Пусть Бог хранит тебя и твою семью. Счастья и благополучия!

***

Поздравляю с Медовым Спасом и от всей души желаю крепкого здоровья, добротной жизни и сладкой любви. Пусть Господь отводит от тебя и беды, и недуги, пусть каждый день дарит медовую радость и усладу.

Медовый Спас: картинки и открытки

Вас также могут заинтересовать новости: