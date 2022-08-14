14 августа христиане отмечают Медовый Спас или Маковей. В этот день принято освящать мёд и мак в церкви, и готовить сладкие блюда из этих продуктов. Также в эту дату начинается Успенский пост, когда нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты. УНИАН собрал красивые поздравления с Медовым Спасом.
Медовый Спас 2022: стихи и проза
Наступил Медовый Спас,
С чем хочу поздравить вас.
Я желаю вам тепла,
Жизнь чтоб сладкою была.
Не болеть чтоб круглый год,
Ешьте вкусный, свежий мед.
Лето уж к концу идет,
Но о нём напомнит мед!
***
Наступил Медовый Спас,
Поздравляю с этим вас!
Чтобы вы в достатке жили,
Всё б имели про запас.
Пусть преграды не пугают,
А лишь только закаляют.
Счастья многие лета,
Быть здоровыми всегда!
***
Подарит пусть Медовый Спас
Уют, достаток в каждый дом,
Он счастье принесет для вас,
Пусть мир наполнится добром!
Пусть путеводная звезда
Всегда вам очень ярко светит,
И будет сладкой жизнь всегда,
Как самый вкусный мед на свете!
***
Наступил Медовый Спас,
Много мёда он припас!
Всем желаю жизни сладкой,
Успехов, счастья и достатка!
***
Пусть Медовый Спас прекрасный
Дарит радость и добро,
Осеняет чистым счастьем,
Чтоб всегда во всём везло!
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Пускай Медовый Спас принесет тебе множество положительных эмоций и сотни красочных моментов! Желаю мира, достатка, улыбок и любви! Пусть в твоей душе царят гармония и счастье! Пускай здоровье будет крепким, а жизнь — сладкой, словно мед!
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Желаю сладкой жизни и благодатных дней. Пусть Медовый Спас принесёт в ваш дом достаток и благополучие. Встретьте этот православный праздник в хорошем настроении и с любовью в сердце!
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Поздравляю с Медовым Спасом! Пусть жизнь будет сладкой и ароматной, как мед, пусть будет наполнена теплом, нежностью и любовью. Пусть Бог хранит тебя и твою семью. Счастья и благополучия!
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Поздравляю с Медовым Спасом и от всей души желаю крепкого здоровья, добротной жизни и сладкой любви. Пусть Господь отводит от тебя и беды, и недуги, пусть каждый день дарит медовую радость и усладу.