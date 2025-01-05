В Навечерие Богоявления пожелайте близким крепкой веры, благодати Божьей и мира.

5 января украинские верующие отмечают по новому церковному календарю Навечерие Богоявления, или Крещенский сочельник. С этого дня начинается великий церковный праздник - Крещение Господне, в народе его еще называют Второй сочельник или Голодная кутья. Традиционно в этот вечер готовят постный ужин и собираются семьями за праздничным столом. В праздник нужно помолиться Богу - считается, что все молитвы этого дня будут услышаны, и поздравить с праздником родных, близких и друзей. Мы подготовили поздравительные открытки с Крещенским сочельником и пожелания для ваших родных и близких.

Поздравление с Крещенским сочельником - стихи и проза

Пусть Крещенская вода

Смоет хвори в одночасье

Видео дня

И добавит без труда

В Вашу жизнь добро и счастье!

***

С Крещенским сочельником! Пусть волшебство сегодняшнего дня коснется каждого уголка вашей жизни. Пусть в сердце вашем всегда горит свет веры и добра. Пусть каждая молитва будет услышана!

***

В Крещенский сочельник волшебный

Желаю вам света, добра!

Пусть в доме царит мир и нежность,

Любовь чтобы в сердце жила.

Любимых своих обнимите,

Простите обиды и зло.

Кристальность души сохраните,

Пусть ангел от бед укрывает крылом!

***

В благословенный вечер желаю крепкой веры и любви, которая согреет в самые трудные времена. Пусть этот праздник станет началом светлого пути, а мир и спокойствие поселятся в вашей душе надолго. Пусть Господь оберегает ваш дом!

***

Крещенский сочельник - чудес предвкушение.

Святая вода пусть несет очищение.

Пусть чистыми мыслями сердце согреется.

Пусть только в хорошее, доброе верится!

***

С Крещенским сочельником! В это время небо открывает двери для наших молитв, в сердцах поселяется надежда и чудо становится реальностью. Желаю вам мира и тепла в доме! Пусть каждый добрый поступок вернется к вам сторицей, а сердце наполнится благодарностью за всё прекрасное, что вас окружает!

***

И воздух полон волшебством,

И мир весь замер в ожиданье.

Сочельник входит в каждый дом

И зажигает свечи втайне.

Звучат молитвы в тишине,

И страждущим Господь сам внемлет.

Творит он чудо в вышине

И из добра дорогу стелет.

Так пусть Сочельник принесёт

Надежд заветных воплощенье.

И пышным снегом заметёт

Тревоги все и злоключенья.

***

Поздравляю с Крещенским сочельником! Желаю, крепого здоровья, как январские морозы, ярких улыбок - как январское солнце и светлых помыслов, как январский день. Пусть семья ваша будет крепкой и живет в достатке, а все желания и мечты исполняются. С праздником!

***

Светла, морозна ночь. Сочельник.

И воздух весь пропитан волшебством.

Ночную службу проведет священник

И осенит крестами водоем.

Мы смоем в той воде свои недуги,

Душа от злобы станет здесь чиста,

Пусть колокольный звон по всей округе

Разносит новость о крещении Христа.

Поздравляю с Крещенским сочельником!

***

Пусть крещенская водичка смоет все недуги и печали! В канун великого христианского праздника желаю долголетия, душевной легкости, любви, нерушимой веры и силы духа!

***

Поздравляю вас с Сочельником Крещенским!

Пусть на мир прольется Божий свет

В канун праздника, что принято вселенским

Называть уже десятки лет.

Пусть вода освятится в колодцах,

Станет меньше суеты мирской,

И молитвами очистившись, очнется

От безумства, злобы род людской.

***

Наступает пора очищения души - Крещенский сочельник. Желаю, чтобы с каждым глотком святой воды ваша душа наполнялась верой, гармонией и спокойствием. Пусть в доме царит любовь, благополучие и достаток, а вам и вашим близким - здравия и силы духа!

***

В Крещенский сочельник, в ту лунную ночь

Таинственно с неба спускается Бог.

Он силой небесной и духом своим

Освятит сегодня все воды Земли.

Святая водица сегодня везде.

Желаю тебе я здоровья, любви,

Удачи в работе, а главное, чтоб

Сбывались мечты и надежды твои!

Картинки с Крещенским сочельником

***

***

***

***

Вас также могут заинтересовать новости: