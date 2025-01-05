5 января украинские верующие отмечают по новому церковному календарю Навечерие Богоявления, или Крещенский сочельник. С этого дня начинается великий церковный праздник - Крещение Господне, в народе его еще называют Второй сочельник или Голодная кутья. Традиционно в этот вечер готовят постный ужин и собираются семьями за праздничным столом. В праздник нужно помолиться Богу - считается, что все молитвы этого дня будут услышаны, и поздравить с праздником родных, близких и друзей. Мы подготовили поздравительные открытки с Крещенским сочельником и пожелания для ваших родных и близких.
Поздравление с Крещенским сочельником - стихи и проза
Пусть Крещенская вода
Смоет хвори в одночасье
И добавит без труда
В Вашу жизнь добро и счастье!
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С Крещенским сочельником! Пусть волшебство сегодняшнего дня коснется каждого уголка вашей жизни. Пусть в сердце вашем всегда горит свет веры и добра. Пусть каждая молитва будет услышана!
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В Крещенский сочельник волшебный
Желаю вам света, добра!
Пусть в доме царит мир и нежность,
Любовь чтобы в сердце жила.
Любимых своих обнимите,
Простите обиды и зло.
Кристальность души сохраните,
Пусть ангел от бед укрывает крылом!
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В благословенный вечер желаю крепкой веры и любви, которая согреет в самые трудные времена. Пусть этот праздник станет началом светлого пути, а мир и спокойствие поселятся в вашей душе надолго. Пусть Господь оберегает ваш дом!
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Крещенский сочельник - чудес предвкушение.
Святая вода пусть несет очищение.
Пусть чистыми мыслями сердце согреется.
Пусть только в хорошее, доброе верится!
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С Крещенским сочельником! В это время небо открывает двери для наших молитв, в сердцах поселяется надежда и чудо становится реальностью. Желаю вам мира и тепла в доме! Пусть каждый добрый поступок вернется к вам сторицей, а сердце наполнится благодарностью за всё прекрасное, что вас окружает!
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И воздух полон волшебством,
И мир весь замер в ожиданье.
Сочельник входит в каждый дом
И зажигает свечи втайне.
Звучат молитвы в тишине,
И страждущим Господь сам внемлет.
Творит он чудо в вышине
И из добра дорогу стелет.
Так пусть Сочельник принесёт
Надежд заветных воплощенье.
И пышным снегом заметёт
Тревоги все и злоключенья.
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Поздравляю с Крещенским сочельником! Желаю, крепого здоровья, как январские морозы, ярких улыбок - как январское солнце и светлых помыслов, как январский день. Пусть семья ваша будет крепкой и живет в достатке, а все желания и мечты исполняются. С праздником!
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Светла, морозна ночь. Сочельник.
И воздух весь пропитан волшебством.
Ночную службу проведет священник
И осенит крестами водоем.
Мы смоем в той воде свои недуги,
Душа от злобы станет здесь чиста,
Пусть колокольный звон по всей округе
Разносит новость о крещении Христа.
Поздравляю с Крещенским сочельником!
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Пусть крещенская водичка смоет все недуги и печали! В канун великого христианского праздника желаю долголетия, душевной легкости, любви, нерушимой веры и силы духа!
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Поздравляю вас с Сочельником Крещенским!
Пусть на мир прольется Божий свет
В канун праздника, что принято вселенским
Называть уже десятки лет.
Пусть вода освятится в колодцах,
Станет меньше суеты мирской,
И молитвами очистившись, очнется
От безумства, злобы род людской.
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Наступает пора очищения души - Крещенский сочельник. Желаю, чтобы с каждым глотком святой воды ваша душа наполнялась верой, гармонией и спокойствием. Пусть в доме царит любовь, благополучие и достаток, а вам и вашим близким - здравия и силы духа!
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В Крещенский сочельник, в ту лунную ночь
Таинственно с неба спускается Бог.
Он силой небесной и духом своим
Освятит сегодня все воды Земли.
Святая водица сегодня везде.
Желаю тебе я здоровья, любви,
Удачи в работе, а главное, чтоб
Сбывались мечты и надежды твои!
Картинки с Крещенским сочельником
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