Когда отмечается Татьянин день и почему этот праздник называют Днем студента - читайте в нашем материале.

Татьянин день - веселый зимний праздник, который особенно любят студенты. Церковь в этот день чтит память священномученицы Татианы Римской. Женщины с именем Татьяна отмечают свой День ангела. Отмечается Татьянин день 25 января.

Татьянин день - история праздника

Святая Татьяна жила в Риме в III веке н.э. в знатной семье. Татьяну воспитывали в христианской вере. Она приняла обет целомудрия, помогала нуждающимся и посвятила церкви всю жизнь. 25 января её казнили язычники.

В 1755 году в Татьянин день российская императрица издала указ об основании Московского Государственного Университета. Так 25 января неофициально стало сначала днем МГУ, а затем и днем всех студентов. Напомним, что официально Международный день студента празднуется 17 ноября.

Татьянин день - традиции праздника

В этот день все Татьяны получают поздравления от близких. С размахом отмечают эту дату студенты. 25 января они проводят разные обряды на хорошие оценки и удачную сессию. Женщины в этот день пекут каравай и раздают всем членам семьи по кусочку.

В этот день можно сходить в церковь и помолиться Татьяне. У святой просят мудрости и успехов в учебе. Незамужние девушки просят хорошего жениха. В Татьянин день нельзя тяжело работать и заниматься рукоделием. Нельзя ссориться с близкими сквернословить. Также запрещено отказывать в помощи.

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