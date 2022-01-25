25 января отмечается Татьянин день - праздник студентов и всех Татьян. Святая мученица Татьяна Римская, которую почитают в этот день, считается покровительницей и защитницей всех земных Татьян. Красивые поздравления с именинами вызовут искреннюю улыбку Татьяны и поднимут ей настроение.
25 января также отмечается День студента.
Значение имени Татьяна с греческого - "учредительница" или "установительница". По одной из версий, имя произошло от имени римского царя Тита Татия. Татьяна имеет непростой и обидчивый характер. Это девушка с добрым сердцем, которая очень любит детей, животных и своих родителей.
С днем ангела Татьяны 2022: стихи и проза
Красивым именем Татьяна
Была с рожденья названа.
Тебя сегодня поздравляю!
Пусть будет жизнь твоя полна
Здоровьем, счастьем и везением,
Веселым, ярким настроением!
Пусть все, что хочешь, исполняется,
Задуманное вмиг сбывается!
***
Танюша, милая Танюша!
Пусть радость греет тебе душу,
И Ангел твой к тебе придет,
За руку счастье приведет.
И в этот зимний день январский
Одарят пусть тебя по-царски.
И словно солнце, согревая,
Пусть Бог тебя оберегает.
***
Тебе, прекрасная Татьяна,
Желаю счастья и добра,
Любима будь и будь желанна,
Здорова и всегда бодра!
Твое, Танюша, обаяние
Пусть очаровывает всех!
Пусть все исполнятся желания
И ждет во всем большой успех!
***
Татьяна, милая Татьяна,
В душе у Вас цветов поляна,
Глаза как нежный изумруд,
Вас ценят, любят там и тут...
Вы — нежность лотоса и роз.
И не страшны Вам ни мороз,
Ни зной, ни гнев, ни суета,
Ведь Вы блаженна и чиста!
Вы — наша гордость и тотем,
Несете счастье людям всем!
Удачи Вам, родная наша,
А жизнь пусть станет еще краше!
***
Всех Танюш я в этот праздник
Поздравляю от души.
Тани, Танечки, Танюшки,
Как же вы все хороши.
В день январский, в день холодный,
Я желаю вам тепла,
Чтоб сияли добротою
Ваши милые глаза!
***
В Татьянин день хочу поздравить
С днем Ангела и пожелать
Найти чудесный сад с цветами
И дивный аромат вдыхать!
Пусть в том саду не будет грусти,
Печаль там места не найдет,
Разгонит солнце злые тучи,
Жар-птица счастье принесет!
***
У Татьяны нынче праздник,
Отмечаем всей страной,
Пожелаем же Татьяне
Оставаться молодой,
Будь любовью ты согрета
Даже в зимнем январе,
Мы желаем много счастья,
Таня милая, тебе!
***
У тебя в этот день именины,
Дорогая красотка Татьяна,
Будь любимым мужчиной любима,
И, конечно, нежна и желанна!
Пусть мечты станут явью скорее,
Улыбайся, счастливо живи!
Бьется сердце пускай веселее,
Позитив в этот праздник лови!
***
Поздравляю с праздником, Татьяна!
И желаю, Танечка, тебе
Жизнь прожить без горя и изъяна,
И счастливой быть в своей судьбе!
Пусть тебе сопутствует удача,
Пусть твои сбываются мечты!
Жизнь пусть будет легкая задача,
Чтоб её решить сумела ты!
***
Дорогие обладательницы прекрасного, сильного имени Татьяна! Сердечно поздравляем вас с именинами, желаем красоты, гармонии в душе, личного счастья, радости встреч, душевного тепла, успехов во всех начинаниях.
***
Т — трудолюбивая,
А — аккуратная,
Н — нежная,
Ю — юморная,
Ш — шикарная,
К — красивая,
А — ангелоподобная.
От всей души поздравляю тебя с днем ангела! Пусть все земные блага подарит тебе судьба, а жизненный путь будет подобен небесному полету: будет таким же легким, ровным и спокойным. От природы Татьяны все мечтатели, так пусть твои мечты долетают до звезды исполнения желаний и, исполнившись, падают со скоростью метеоритного дождя тебе в ладони. С праздником, Татьяна!
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Танюша, поздравляю с твоим днем! Пускай твоя жизнь будет такой же красивой и мелодичной, как твое прекрасное имя! Пусть Ангел Хранитель всегда будет за спиной и помогает в любых трудностях. Желаю больше света, тепла, искренних улыбок и счастливых мгновений!
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С днем Татьяны! Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январские вьюги заметут все твои печали, пусть судьба подарит возможность исполнить все твои мечты. Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!