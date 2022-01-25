День ангела Татьяны 2022 отмечается 25 января.

25 января отмечается Татьянин день - праздник студентов и всех Татьян. Святая мученица Татьяна Римская, которую почитают в этот день, считается покровительницей и защитницей всех земных Татьян. Красивые поздравления с именинами вызовут искреннюю улыбку Татьяны и поднимут ей настроение.

25 января также отмечается День студента.

Значение имени Татьяна с греческого - "учредительница" или "установительница". По одной из версий, имя произошло от имени римского царя Тита Татия. Татьяна имеет непростой и обидчивый характер. Это девушка с добрым сердцем, которая очень любит детей, животных и своих родителей.

С днем ангела Татьяны 2022: стихи и проза

Красивым именем Татьяна

Была с рожденья названа.

Тебя сегодня поздравляю!

Пусть будет жизнь твоя полна

Здоровьем, счастьем и везением,

Веселым, ярким настроением!

Пусть все, что хочешь, исполняется,

Задуманное вмиг сбывается!

***

Танюша, милая Танюша!

Пусть радость греет тебе душу,

И Ангел твой к тебе придет,

За руку счастье приведет.

И в этот зимний день январский

Одарят пусть тебя по-царски.

И словно солнце, согревая,

Пусть Бог тебя оберегает.

***

Тебе, прекрасная Татьяна,

Желаю счастья и добра,

Любима будь и будь желанна,

Здорова и всегда бодра!

Твое, Танюша, обаяние

Пусть очаровывает всех!

Пусть все исполнятся желания

И ждет во всем большой успех!

***

Татьяна, милая Татьяна,

В душе у Вас цветов поляна,

Глаза как нежный изумруд,

Вас ценят, любят там и тут...

Вы — нежность лотоса и роз.

И не страшны Вам ни мороз,

Ни зной, ни гнев, ни суета,

Ведь Вы блаженна и чиста!

Вы — наша гордость и тотем,

Несете счастье людям всем!

Удачи Вам, родная наша,

А жизнь пусть станет еще краше!

***

Всех Танюш я в этот праздник

Поздравляю от души.

Тани, Танечки, Танюшки,

Как же вы все хороши.

В день январский, в день холодный,

Я желаю вам тепла,

Чтоб сияли добротою

Ваши милые глаза!

***

В Татьянин день хочу поздравить

С днем Ангела и пожелать

Найти чудесный сад с цветами

И дивный аромат вдыхать!

Пусть в том саду не будет грусти,

Печаль там места не найдет,

Разгонит солнце злые тучи,

Жар-птица счастье принесет!

***

У Татьяны нынче праздник,

Отмечаем всей страной,

Пожелаем же Татьяне

Оставаться молодой,

Будь любовью ты согрета

Даже в зимнем январе,

Мы желаем много счастья,

Таня милая, тебе!

***

У тебя в этот день именины,

Дорогая красотка Татьяна,

Будь любимым мужчиной любима,

И, конечно, нежна и желанна!

Пусть мечты станут явью скорее,

Улыбайся, счастливо живи!

Бьется сердце пускай веселее,

Позитив в этот праздник лови!

***

Поздравляю с праздником, Татьяна!

И желаю, Танечка, тебе

Жизнь прожить без горя и изъяна,

И счастливой быть в своей судьбе!

Пусть тебе сопутствует удача,

Пусть твои сбываются мечты!

Жизнь пусть будет легкая задача,

Чтоб её решить сумела ты!

***

Дорогие обладательницы прекрасного, сильного имени Татьяна! Сердечно поздравляем вас с именинами, желаем красоты, гармонии в душе, личного счастья, радости встреч, душевного тепла, успехов во всех начинаниях.

***

Т — трудолюбивая,

А — аккуратная,

Н — нежная,

Ю — юморная,

Ш — шикарная,

К — красивая,

А — ангелоподобная.

От всей души поздравляю тебя с днем ангела! Пусть все земные блага подарит тебе судьба, а жизненный путь будет подобен небесному полету: будет таким же легким, ровным и спокойным. От природы Татьяны все мечтатели, так пусть твои мечты долетают до звезды исполнения желаний и, исполнившись, падают со скоростью метеоритного дождя тебе в ладони. С праздником, Татьяна!

***

Танюша, поздравляю с твоим днем! Пускай твоя жизнь будет такой же красивой и мелодичной, как твое прекрасное имя! Пусть Ангел Хранитель всегда будет за спиной и помогает в любых трудностях. Желаю больше света, тепла, искренних улыбок и счастливых мгновений!

***

С днем Татьяны! Желаю быть счастливой Танюшкой, милой Татьяной, жизнерадостной Танечкой, уверенной Таней. Пусть январские вьюги заметут все твои печали, пусть судьба подарит возможность исполнить все твои мечты. Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!

С днем ангела Татьяны 2022: картинки и открытки

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