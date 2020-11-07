Украинские студенты отмечают свой праздник дважды в году.

В Украине насчитывается около 2,3 миллиона студентов и 520 высших учебных заведений. Для многих людей студенческие годы - это лучшее время молодости, которое они вспоминают с улыбкой. В ноябре учащиеся вузов отмечают профессиональный праздник - Международный день студента. А в конце января студенты традиционно празднуют неофициальный День студента.

Международный День студента

Международный праздник студенчества ежегодно отмечается 17 ноября. В этом году этот день выпадает на вторник.

Дату для праздника выбрали в честь трагических событий в Чехии в 1939 году. В оккупированной немцами стране чешские студенты и преподаватели на демонстрации отмечали годовщину образования Чехословакии. Немецкие войска разогнали демонстрантов, и застрелили студента по имени Ян Оплетал. На его похоронах 15 ноября тысячи студентов бунтовали против гитлеровской коалиции. Больше 1200 студентов отправили в концентрационные лагеря, а 9 человек казнили 17 ноября.

Спустя два года в Лондоне была проведена Международная встреча студентов, где было решено ежегодно отмечать 17 ноября как День студента.

День студента 25 января

Читайте такжеРождественский пост 2020: когда начинается, что нельзя есть и делатьНеофициально студенты отмечают праздник Татьянин день 25 января. В этот день 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета". 25 января стали считать Днем рождения университетов, а затем и праздником студенчества. А святую Татьяну называют "покровительницей студентов".

Татьянин день бурно отмечают студенты Москвы и других российских городов, однако среди украинского студенчества более популярным является Международный праздник.

Как празднуют День студента

Традиции празднования Дня студентов отличаются в каждом учебном заведении. Во многих вузах проводятся концерты, флешмобы, конкурсы талантов. В некоторых университетах студенты высаживают деревья на память.

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Автор: Екатерина Пулатова