Бухгалтеры в Украине отмечают свой профессиональный праздник дважды в году.
Когда День бухгалтера в Украине
День бухгалтера в Украине отмечается 16 июля. Дата для праздника выбрана в честь принятия Закона Украины О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине 16 июля 1999 года.
Вторая дата для праздника - 10 ноября. В этот день празднуют Международный день бухгалтерии (International Accounting Day), который отмечают работники сферы по всему миру.
История Дня бухгалтера
10 ноября 1494 года в Венеции была опубликована книга Луки Пачиоли "Все об арифметике, геометрии и пропорции". Именно день публикации книги выбрали датой для праздника бухгалтеров. В главе "О счетах и других записях" автор подробно описал бухгалтерское дело в Венеции.
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