Выходные и праздники в ноябре 2020 / фото ua.depositphotos.com

Третий месяц осени обычно не особенно тешит погодой, да и дни становятся все короче. Порадует ли украинцев ноябрь 2020 года дополнительными выходными, расскажет УНИАН.

Выходные в ноябре 2020 года

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата праздника в УкраинеНоябрь, как обычно, насчитывает 30 календарных дней. В следующем месяце, в частности, будет 4 субботы и 5 воскресений, которые традиционно являются выходными днями.

Ни одного значительного религиозного или государственного праздника в третий месяц осени нет. Поэтому в ноябре этого года украинцы не получат дополнительных дней для отдыха.

Таким образом, в следующем месяце будет 21 рабочий день и 9 выходных.

Основные праздники и памятные даты в ноябре 2020

  • 1 ноября - Международный день вегана, День рождения Европейского союза (Дата основания ЕС), День работника социальной сферы Украины
  • 3 ноября - День инженерных войск Украины, День ракетных войск и артиллерии Украины
  • 4 ноября - День железнодорожника Украины
  • 6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
  • 8 ноября - Всемирный день градостроительства (урбанизма), День виноградаря и винодела
  • 9 ноября - День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и аматоров народного искусства, День книги рекордов Гиннеса, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма
  • 10 ноября - Всемирный день науки, Международный день бухгалтерии, Всемирный день молодежи (неофициальный)
  • 11 ноября - Всемирный день шопинга
  • 12 ноября - Всемирный День борьбы с пневмонией, Всемирный день качества
Сколько будут отдыхать украинцы в ноябре 2020 / фото ua.depositphotos.com
  • 13 ноября - Международный день слепых
  • 14 ноября - День борьбы против диабета, Международный день логопеда
  • 15 ноября - Всемирный день памяти жертв дорожных аварий, День работников сельского хозяйства Украины
  • 16 ноября - Международный день терпимости, Всемирный День пуговиц, а также День работников радио, телевидения и связи Украины
  • 17 ноября - Международный день студентов
  • 18 ноября - День сержанта Вооруженных сил Украины, День рождения Деда Мороза
  • 19 ноября - Международный день мужчин, Международный день философии, Международный день отказа от курения, Всемирный день туалета, День работников гидрометеорологической службы Украины
  • 20 ноября - Всемирный день ребенка
  • 21 ноября - День Достоинства и Свободы, День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий
  • 24 ноября - День завоевания друзей
  • 25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами
  • 26 ноября - День благодарения
  • 27 ноября - Черная пятница
  • 28 ноября - День памяти жертв голодоморов, начало Рождественского поста
  • 30 ноября - Всемирный день домашних животных, Международный День защиты информации
Календарь выходных на ноябрь 2020 / фото kalendari.co.ua

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Автор: Алина Вишневская