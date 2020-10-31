Около трети дней третьего месяца осени будут для украинцев выходными.

Третий месяц осени обычно не особенно тешит погодой, да и дни становятся все короче. Порадует ли украинцев ноябрь 2020 года дополнительными выходными, расскажет УНИАН.

Выходные в ноябре 2020 года

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата праздника в УкраинеНоябрь, как обычно, насчитывает 30 календарных дней. В следующем месяце, в частности, будет 4 субботы и 5 воскресений, которые традиционно являются выходными днями.

Ни одного значительного религиозного или государственного праздника в третий месяц осени нет. Поэтому в ноябре этого года украинцы не получат дополнительных дней для отдыха.

Таким образом, в следующем месяце будет 21 рабочий день и 9 выходных.

Основные праздники и памятные даты в ноябре 2020

1 ноября - Международный день вегана, День рождения Европейского союза (Дата основания ЕС), День работника социальной сферы Украины

- Международный день вегана, День рождения Европейского союза (Дата основания ЕС), День работника социальной сферы Украины 3 ноября - День инженерных войск Украины, День ракетных войск и артиллерии Украины

- День инженерных войск Украины, День ракетных войск и артиллерии Украины 4 ноября - День железнодорожника Украины

- День железнодорожника Украины 6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

- Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов 8 ноября - Всемирный день градостроительства (урбанизма), День виноградаря и винодела

- Всемирный день градостроительства (урбанизма), День виноградаря и винодела 9 ноября - День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и аматоров народного искусства, День книги рекордов Гиннеса, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма

- День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и аматоров народного искусства, День книги рекордов Гиннеса, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма 10 ноября - Всемирный день науки, Международный день бухгалтерии, Всемирный день молодежи (неофициальный)

- Всемирный день науки, Международный день бухгалтерии, Всемирный день молодежи (неофициальный) 11 ноября - Всемирный день шопинга

- Всемирный день шопинга 12 ноября - Всемирный День борьбы с пневмонией, Всемирный день качества

13 ноября - Международный день слепых

- Международный день слепых 14 ноября - День борьбы против диабета, Международный день логопеда

- День борьбы против диабета, Международный день логопеда 15 ноября - Всемирный день памяти жертв дорожных аварий, День работников сельского хозяйства Украины

- Всемирный день памяти жертв дорожных аварий, День работников сельского хозяйства Украины 16 ноября - Международный день терпимости, Всемирный День пуговиц, а также День работников радио, телевидения и связи Украины

- Международный день терпимости, Всемирный День пуговиц, а также День работников радио, телевидения и связи Украины 17 ноября - Международный день студентов

- Международный день студентов 18 ноября - День сержанта Вооруженных сил Украины, День рождения Деда Мороза

- День сержанта Вооруженных сил Украины, День рождения Деда Мороза 19 ноября - Международный день мужчин, Международный день философии, Международный день отказа от курения, Всемирный день туалета, День работников гидрометеорологической службы Украины

- Международный день мужчин, Международный день философии, Международный день отказа от курения, Всемирный день туалета, День работников гидрометеорологической службы Украины 20 ноября - Всемирный день ребенка

- Всемирный день ребенка 21 ноября - День Достоинства и Свободы, День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий

- День Достоинства и Свободы, День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий 24 ноября - День завоевания друзей

- День завоевания друзей 25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами

- Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами 26 ноября - День благодарения

- День благодарения 27 ноября - Черная пятница

- Черная пятница 28 ноября - День памяти жертв голодоморов, начало Рождественского поста

- День памяти жертв голодоморов, начало Рождественского поста 30 ноября - Всемирный день домашних животных, Международный День защиты информации

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Автор: Алина Вишневская