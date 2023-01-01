Новый год 2023 не во всех странах отмечается одинаково. Уникальные новогодние традиции китайцев стали известны во всем мире. Их обычаи совсем не похожи на украинский Новый год. И даже число у них отличается, ведь у них скоро наступит не 2023, а 4720 год.
- Когда Китайский Новый год 2023 - дата начала и конца
- Китайский Новый год 2023 - история праздника
- Традиции и обычаи Китайского Нового года
- Покровитель 2023 года по китайскому календарю
Когда Китайский Новый год 2023 - дата начала и конца
Китайский Новый год начинается не 1 января. Дата праздника определяется по лунному календарю и каждый год отличается. Год в Китае начинается во второе новолуние после дня зимнего солнцестояния. Таким образом Китайский Новый год 2023 наступит 22 января, а закончится 9 февраля. По киевскому времени Новый год в Китае наступит в 18:00 21 января.
В Китае празднование продлится с 21 января по 27 января - эти дни будут выходными. В эти даты в Поднебесной могут быть большие пробки на дорогах, а многие магазины и банки не будут работать. Это нужно учитывать, если вы планируете посетить Китай в праздники.
Китайский Новый год 2023 - история праздника
У китайцев есть давняя легенда, связанная с Новым годом. По легенде дважды в году в Китае появлялось ужасное чудовище Нянь, которое жило на дне моря. Когда он выходил на сушу, то приносил с собой смерть и разрушения, грабил дома и убивал скот.
Однажды Нянь ворвался в деревню и испугался детей в красной одежде. С тех пор китайцы на Новый год отпугивают злых духов красным цветом, фонариками и фейерверками.
Китайцы считают свой Новый год началом весны. По их представлениям в эту дату пробуждается природа и расцветает жизнь.
Традиции и обычаи Китайского Нового года
Новый год в Китае отмечают очень пышно и ярко: с фейерверками, хлопушками, фонариками, танцами и маскарадами. Красный цвет в этот праздник считается счастливым, поэтому в него одеваются и наряжают дом. Также на Новый год в Китае дарят красные конверты с деньгами.
Празднование Нового года длится в среднем 2 недели. Перед Новым годом китайцы убирают дом и собираются за совместным ужином. На ужин приезжают все родственники, даже если они переехали. В новогоднюю ночь принято не спать допоздна и запускать фейерверки. Затем после праздника китайцы делают подношения к предкам, ходят в гости и едят специальные рисовые пирожки.
Покровитель 2023 года по китайскому календарю
В китайском гороскопе есть 12 животных знаков Зодиака. Каждый год посвящается одному из животных, а также одной из пяти стихий. Покровителем 2023 года будет Водяной Кролик. До этого годами Кроликами были 1963, 1975, 1987, 1999 и 2011 года, а следующим будет 2035.
Если вы - Кролик, то ваш 2023 год, по представлениям китайцев, будет особенным. Вам часто будет везти в различных делах, но при этом судьба может "подкидывать" вам много трудностей и неприятных испытаний.
Водяной Кролик по характеру деликатный, дружелюбный и очень тактичный. Он очень уважает чужое личное пространство. Он легко приспосабливается к изменениям, но не очень уверен в себе и не имеет четких жизненных принципов. Высоко ценит комфорт и семью.