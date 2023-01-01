Китайский Новый гол благодаря своим ярким и самобытным традициям стал известным во всем мире.

Новый год 2023 не во всех странах отмечается одинаково. Уникальные новогодние традиции китайцев стали известны во всем мире. Их обычаи совсем не похожи на украинский Новый год. И даже число у них отличается, ведь у них скоро наступит не 2023, а 4720 год.

Когда Китайский Новый год 2023 - дата начала и конца

Китайский Новый год начинается не 1 января. Дата праздника определяется по лунному календарю и каждый год отличается. Год в Китае начинается во второе новолуние после дня зимнего солнцестояния. Таким образом Китайский Новый год 2023 наступит 22 января, а закончится 9 февраля. По киевскому времени Новый год в Китае наступит в 18:00 21 января.

В Китае празднование продлится с 21 января по 27 января - эти дни будут выходными. В эти даты в Поднебесной могут быть большие пробки на дорогах, а многие магазины и банки не будут работать. Это нужно учитывать, если вы планируете посетить Китай в праздники.

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Китайский Новый год 2023 - история праздника

У китайцев есть давняя легенда, связанная с Новым годом. По легенде дважды в году в Китае появлялось ужасное чудовище Нянь, которое жило на дне моря. Когда он выходил на сушу, то приносил с собой смерть и разрушения, грабил дома и убивал скот.

Однажды Нянь ворвался в деревню и испугался детей в красной одежде. С тех пор китайцы на Новый год отпугивают злых духов красным цветом, фонариками и фейерверками.

Китайцы считают свой Новый год началом весны. По их представлениям в эту дату пробуждается природа и расцветает жизнь.

Традиции и обычаи Китайского Нового года

Новый год в Китае отмечают очень пышно и ярко: с фейерверками, хлопушками, фонариками, танцами и маскарадами. Красный цвет в этот праздник считается счастливым, поэтому в него одеваются и наряжают дом. Также на Новый год в Китае дарят красные конверты с деньгами.

Празднование Нового года длится в среднем 2 недели. Перед Новым годом китайцы убирают дом и собираются за совместным ужином. На ужин приезжают все родственники, даже если они переехали. В новогоднюю ночь принято не спать допоздна и запускать фейерверки. Затем после праздника китайцы делают подношения к предкам, ходят в гости и едят специальные рисовые пирожки.

Покровитель 2023 года по китайскому календарю

В китайском гороскопе есть 12 животных знаков Зодиака. Каждый год посвящается одному из животных, а также одной из пяти стихий. Покровителем 2023 года будет Водяной Кролик. До этого годами Кроликами были 1963, 1975, 1987, 1999 и 2011 года, а следующим будет 2035.

Если вы - Кролик, то ваш 2023 год, по представлениям китайцев, будет особенным. Вам часто будет везти в различных делах, но при этом судьба может "подкидывать" вам много трудностей и неприятных испытаний.

Водяной Кролик по характеру деликатный, дружелюбный и очень тактичный. Он очень уважает чужое личное пространство. Он легко приспосабливается к изменениям, но не очень уверен в себе и не имеет четких жизненных принципов. Высоко ценит комфорт и семью.

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