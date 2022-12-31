Китайский гороскоп по знаку рождения подскажет вам, как пройдет для вас 2023 год.

Новый год 2023 по китайскому календарю будет годом Кролика. Многие люди обращаются к китайскому гороскопу, чтобы почерпнуть восточную мудрость. УНИАН составил гороскоп по году рождения на 2023 год для каждого китайского знака.

Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Крыс в 2023 году ждет много приятных впечатлений, связанных с путешествиями и новыми знакомствами. Год очень удачен для обучения, изучения новых навыков, приобретения полезных привычек, творчества и спорта. Если давно хотели бросить курить или похудеть - это ваш шанс.

Бык (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

2023 год сделает Быков прагматиками и реалистами. Вы увидите мир таким, какой он есть, без прикрас и розовых очков. С одной стороны это хорошо - от вас не скроется никакая ложь и опасность. С другой стороны - можете разочароваться в некоторых друзьях и родных. У Быков может обостриться стремление к одиночеству.

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Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Тигры в 2023 году часто будут нуждаться во внимании и поддержке. Для вас в следующем году будет очень важно общаться с тактичными людьми, которые помогут и утешат. Общение с трудными и токсичными людьми может ухудшиться - но возможно это к лучшему.

Кролик (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Кролики в 2023 году отметят год своего знака. Китайцы называют такое явление бенмингниан или Год судьбы. В Китае такой год считается трудным и несчастливым. По восточным представлениям, в Год судьбы божество Тай Суй посылает таким людям множество трудностей и испытаний, чтобы проверить их силу воли. Кроликам в 2023 году не стоит рисковать рисковать и заниматься экстремальными видами спорта, а также надо следить за своим здоровьем. Возможны частые конфликты с конкурентами и завистниками.

Дракон (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Этот год часто будет испытывать ваши нервы на прочность. Возможны конфликты с родными и особенно с детьми. К счастью, вам хватит терпения пройти через все трудности и не испортить отношения. В 2023 году вы часто будете метаться между оптимизмом и пессимизмом. Настроение часто будет перетекать из состояния "я всё смогу" во "всё пропало".

Змея (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

2023 год будет для вас довольно сложным из-за частой конкуренции и спорами с близкими. Вы почувствуете сильную потребность в признании и обожании. Летом вас часто будет клонить к философским размышлениям и одиночеству. Помочь найти правильный путь вам может старший человек с большим жизненным опытом.

Лошадь (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002)

В 2023 году Лошадям улыбнется удача во всём, что связано с общением и обучением. Особенно счастливым год будет для тех людей, которые работают в подобных сферах. Дружба, которая зародится у вас в 2023 году, будет крепкой и настоящей. Также год удачен для романтических отношений. Одинокие Лошади найдут новую любовь, а семейные разожгут огонь страсти.

Коза (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003)

В 2023 году Козы чаще будут думать о себе, чем об окружающих. Возможно, ваш эгоизм и черствость к другим может обидеть знакомых. Однако вам всё же стоит чаще заботиться о себе и не жить чужой жизнью. Год удачен для творчества и увлечения новыми хобби.

Обезьяна (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Для Обезьяны год будет непростым, но вы найдете отдушину в семейных хлопотах. Хоть семейные проблемы часто будут непростыми и трудозатратными, но вы заметите благодарность близких и улучшение качества жизни. Год удачен для больших дел в семейной сфере, таких как ремонта и рождения детей.

Петух (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Для Петухов 2024 год станет годом столкновения с прошлым и поиска истины. Вы обнаружите, что какое-то важное событие из вашего прошлого было совсем не таким, каким вы его помните. Возможно в вашу жизнь вернутся старые нерешенные проблемы, например, конфликты с давними знакомыми, невыплаченные долги и не вылеченные болезни. Во второй половине года стоит больше отдыхать и по возможности взять длительный отпуск.

Собака (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Представителям этого знака в 2023 году следует быть внимательными при принятии сложных решений и крупных денежных операциях. Есть негативная энергетика, которая делает вас наивными и легкомысленными. Также повышается риск обмана и предательства. Зато вашему крепкому здоровью в 2023 году можно будет только позавидовать, да и настроение преимущественно будет хорошим.

Свинья (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

В 2023 году вы часто будете мирить других людей, помогать им решить разногласия и давать хорошие советы. Свиньи часто будут проявлять милосердие и жизненную мудрость. Будьте осторожны, чтобы вам не сели на шею. Терпение и стойкость помогут вам пережить любые жизненные трудности, которые принесет 2023 год.

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