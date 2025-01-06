6 января не забудьте поздравить с именинами обладателей имён Евгения, Иван и ещё нескольких.

Именины - это день церковного календаря, когда церковь чествует святого с таким же именем, как у нас. В такую дату можно прочесть молитву к своему небесному тезке, а верующим родителям - подобрать имя для ребенка среди упомянутых имен.

Мы рассказали, кто отмечает День ангела 6 января по новому и старому церковным стилям, а также назвали значение имени каждого именинника. А наши картинки можно отправить близким, которые сегодня праздную именины.

У кого День ангела сегодня 6 января по новому стилю

Иван, Ян - имена древнего еврейского происхождения, от имени Йоханан, что в переводе с иврита означает "Бог помиловал",

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У кого именины 6 января по старому календарю

Иннокентий - в переводе с латинского языка - "невинный".

Николай - образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Сергей - современная форма римского родового имени Сергиус, что значит "знатный", "высокого происхождения".

Агата - произошло от древнегреческого слова агафос - "хорошая", "добрая".

Евгения - женский вариант имени Евгений, от древнегреческого слова эугениос, то есть "благородная".

Клавдия - женская форма имени Клавдий, что в переводе с латыни означает "хромая".

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