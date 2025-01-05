Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 6 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

6 января по новому церковному календарю отмечают Крещение Господне, или Богоявление- один из 12 главных праздников у христиан. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 6 января (19 января по старому стилю) - Крещение Господне, или Богоявление. Это один из 12 главных праздников в церкви - двунадесятый. По своему значению он приравнивается к Пасхе.

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Крещение стало отдельным праздником с конца IV века. Оно связано с важной вехой в земной жизни Иисуса Христа - в этот день Спаситель принял крещение от пророка Иоанна Предтечи в реке Иордан. В истории сказано, что после того, как крестили Христа, река Иордан пошла вспять и изменила свое течение. Кстати, это знамение повторяется каждый год.

Главным символом Крещения является вода - считается, что вся вода в ночь на Крещение становится целебной и чудодейственной и остается такой в течение суток.

Ранее мы подробно рассказывали, когда набирать воду на Крещение, как ее нельзя использовать и сколько можно хранить.

Какой церковный праздник 6 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - Рождественский сочельник. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 6 января

По приметам этого дня судят, каким будет урожай:

мороз в этот день - к богатому урожаю зерновых;

туман и снег хлопьями - также жди хорошего урожая;

в полдень по небу плывут синие облака - будет много пшеницы.

В народе 6 января - праздник, который так и называют Крещение. Считается, что люди, крестившиеся в этот день, находятся под особой Божьей защитой, а те, кто посватается, будут жить в браке долго и счастливо. Сны в ночь на Крещение считаются вещими.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 6 января есть ряд запретов: нельзя ругаться, выяснять отношения с родственниками, соседями, осуждать кого-либо, желать плохого, сквернословить, отказывать в помощи и милостыне. Церковь порицает жадность, лень, зависть, месть.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: заниматься тяжелой физической работой, домашними делами, давать и брать деньги в долг. По поверьям нельзя ставить на пол посуду со святой водой и разбавлять святую воду. Также накануне праздника и в день Богоявления не следует ничего выносить и давать из дома - наши предки считали, что так можно вынести удачу и здоровье семьи.

Что можно делать 6 января

В православный праздник сегодня по возможности нужно побывать в храме на праздничной службе и помолиться. В молитвах к Иисусу Христу просят о здоровье, мире, помощи детям, урожае.

Крещенское утро принято начинать с глотка освященной воды. Святой водой советуют запастись в праздник на весь год, до следующего праздника. Пить ее следует натощак и с молитвой - в народе верят, что она лечит серьезные болезни, очищает душу и тело.

Купание на Крещение - неотъемлемая часть празднования. Считается, что омовение в ледяной проруби очищает от грехов. Но это, скорее, народная, чем церковная традиция, поэтому окунаться в прорубь или нет - личное решение каждого.

Кто отмечает день ангела 6 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Татьяна, Ульяна, Кристина, Иван, Ян.

По старому стилю день ангела у Николая, Артема, Сергея, Евгении, Клавдии.

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