С Днем ангела в Украине принято поздравлять людей, которые отмечают именины. Раньше этот праздник привязывали к дате крещения, однако сейчас больше ориентируются на имена и даты памяти определенных святых.
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Именины по новому календарю
Василий - доброжелательный, открытый, добрый и светлый человек. Он хороший и верный друг.
Василиса - значение имени "несущая судьбу". Эта женщина не любит конфликты и критику. Энергичная, высоконравственная, ответственная и строгая.
Дарья - ярко выраженный лидер, пользуется популярностью в коллективе, имеет живой ум и острый язык.
Таисия - самостоятельная, смелая, заносчивая, энергичная и честная. Она бескомпромиссная и решительная.
Именинники 22 марта по старому календарю
Именины сегодня по старому стилю празднует больше людей, чем по новому.
Афанасий - спокойный, добрый и мягкий человек, который отличается уравновешенностью и уверенностью в своих силах.
Валерий - коммуникабельный, надежный, оптимистичный и жизнелюбивый. Он чрезмерно эмоциональный и вспыльчивый.
Дмитрий - имеет хорошую интуицию, практичный, волевой и коммуникабельный. Прямолинейный и импульсивный.
Иван - ответственный, отзывчивый, общительный и рассудительный. Быстро реагирует в любой ситуации и тщательно обдумывает свои действия.
Ираклий - незаурядная личность, энергичный, открытый, настойчивый и активный человек.
Кирилл - умный, любознательный, противоречивый и настойчивый. Его выдающаяся сторона - сила воли.
Леонтий - обладатель волевого характера, ответственный, аккуратный, тихий и серьезный.
Михаил - добрый, порядочный, любознательный и склонный к азарту. Он не задира, но всегда постоит за себя.
Николай - его самообладание поражает окружающих. Непоколебимый, жесткий и спокойный человек. В то же время он энергичный и добрый.
Александр - душа компании, целеустремленный, практичный и настойчивый, его фантазия не имеет границ.
Алексей - углубленный в себя интроверт. Он волевой, требовательный и преданный.
Петр - упорный, сознательный и прямолинейный мужчина. Он также гордый, вспыльчивый и откровенный.
Сергей - открытый, общительный, непредсказуемый и удивляет окружающих своими поступкам.
Тарас - упрямый, темпераментный, уравновешенный мужчина, который часто бывает одиноким.
Ян - добрый, благородный, умеренный и воспитанный мужчина. Он имеет много друзей, сдержанный и позитивный.
Наталья - беззаботная, общительная, жизнерадостная, решительная и активная. Эта женщина любит, когда ее хвалят, имеет развитое чувство справедливости.
Александра - открытая, справедливая, харизматичная, энергичная и умная женщина. Она стойко переносит проблемы и с опытом приобретает мудрость.