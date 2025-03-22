Сегодня поздравляем Таисию, Василия, Дарью и других.

С Днем ангела в Украине принято поздравлять людей, которые отмечают именины. Раньше этот праздник привязывали к дате крещения, однако сейчас больше ориентируются на имена и даты памяти определенных святых.

Не забудьте поздравить близких с их днем - УНИАН подготовил красивые открытки.

Именины по новому календарю

Василий - доброжелательный, открытый, добрый и светлый человек. Он хороший и верный друг.

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Василиса - значение имени "несущая судьбу". Эта женщина не любит конфликты и критику. Энергичная, высоконравственная, ответственная и строгая.

Дарья - ярко выраженный лидер, пользуется популярностью в коллективе, имеет живой ум и острый язык.

Таисия - самостоятельная, смелая, заносчивая, энергичная и честная. Она бескомпромиссная и решительная.

Именинники 22 марта по старому календарю

Именины сегодня по старому стилю празднует больше людей, чем по новому.

Афанасий - спокойный, добрый и мягкий человек, который отличается уравновешенностью и уверенностью в своих силах.

Валерий - коммуникабельный, надежный, оптимистичный и жизнелюбивый. Он чрезмерно эмоциональный и вспыльчивый.

Дмитрий - имеет хорошую интуицию, практичный, волевой и коммуникабельный. Прямолинейный и импульсивный.

Иван - ответственный, отзывчивый, общительный и рассудительный. Быстро реагирует в любой ситуации и тщательно обдумывает свои действия.

Ираклий - незаурядная личность, энергичный, открытый, настойчивый и активный человек.

Кирилл - умный, любознательный, противоречивый и настойчивый. Его выдающаяся сторона - сила воли.

Леонтий - обладатель волевого характера, ответственный, аккуратный, тихий и серьезный.

Михаил - добрый, порядочный, любознательный и склонный к азарту. Он не задира, но всегда постоит за себя.

Николай - его самообладание поражает окружающих. Непоколебимый, жесткий и спокойный человек. В то же время он энергичный и добрый.

Александр - душа компании, целеустремленный, практичный и настойчивый, его фантазия не имеет границ.

Алексей - углубленный в себя интроверт. Он волевой, требовательный и преданный.

Петр - упорный, сознательный и прямолинейный мужчина. Он также гордый, вспыльчивый и откровенный.

Сергей - открытый, общительный, непредсказуемый и удивляет окружающих своими поступкам.

Тарас - упрямый, темпераментный, уравновешенный мужчина, который часто бывает одиноким.

Ян - добрый, благородный, умеренный и воспитанный мужчина. Он имеет много друзей, сдержанный и позитивный.

Наталья - беззаботная, общительная, жизнерадостная, решительная и активная. Эта женщина любит, когда ее хвалят, имеет развитое чувство справедливости.

Александра - открытая, справедливая, харизматичная, энергичная и умная женщина. Она стойко переносит проблемы и с опытом приобретает мудрость.

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