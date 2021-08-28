Сегодня христиане отмечают день Успения Пресвятой Богородицы.

Торжество считается одним из наиболее значимых в православии. Относится к двунадесятым праздникам, которые не переносятся. Ежегодно отмечается 28 августа. Приурочен ко дню смерти Матери Божией. Ранее мы рассказывали, что значит день Успение Пресвятой Богородицы. Более того, этот праздник сопряжен с другим важным событием - 27 августа заканчивается Успенский пост

Церковный праздник сегодня - день памяти иконы Софии, Премудрости Божией

Первая икона появилась в Новгороде в XV в., в 989 году там же была построена церковь, а в 1037-м году священную обитель возвели и в Киеве.

Читайте также28 августа: какой сегодня народный праздник и что нужно сделатьВ центре иконы изображен Вседержитель в виде крылатого Огненного Ангела, восседает он на престоле, который поддерживают семь столбов. Вседержитель одет в царскую одежду, подпоясанную драгоценным поясом, на голове - венец. В правой руке он держит скипетр, а в левой - свиток. По сторонам изображены Богоматерь с Богомладенцем и св. Иоанн Креститель со свитком, на котором читается: "Аз свидетельствовах". Над головой Ангела – благословляющий Христос Спаситель, еще выше – золотой престол с раскрытою на нем книгой – символ Божественного присутствия. С обеих сторон престола – по три коленопреклоненных ангела.

Икона славится, как чудотворная. По преданию, однажды с помощью нее исцелили женщину с болезнью глаз.

Приметы 28 августа

хорошая погода на Успение - бабье лето будет прохладным;

радуга на небе 28 августа - к теплой осени;

много паутины - к холодной зиме;

утро без заморозков - ближайшие две недели их не будет.

Что сегодня нельзя делать

В этот день не рекомендуется ссориться, ругаться и сквернословить. Также запрещены любые работы в доме, на огороде и в саду.

Что можно делать 28 августа

На Успение наши предки занимались рукоделием, солили овощи и консервировали фрукты. Существует традицие на Успение Пресвятой Богородицы обязательно солить огурцы. В этот день принято молиться Матери Божией о счастливом замужестве.

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Автор: Кристина Кащавцева