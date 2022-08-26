Как правильно праздновать Успение Пресвятой Богородицы и какое поздравление будет самым удачным - узнайте в материале УНИАН.

В конце августа, а именно - 28 числа, православные верующие отмечают большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы 2022. В эту дату принято ходить в церковь, ставить свечи, молиться святой и просить ее о здравии для близких и помощи в делах.

УНИАН расскажет, какие картинки на Успение Пресвятой Богородицы в 2022 году будут наиболее удачными.

Ранее мы говорили о том, какие молитвы читать на Успение Пресвятой Богородицы 2022.

Успение Пресвятой Богородицы 2022 - картинки и пожелания

В день Богородицы Успения

Желаем Вам благословения,

А также радости, везения

И праздничного настроения.

Чтоб Дева Мария во всём помогала,

От всех неудач чтобы оберегала.

С небес благосклонно всегда бы взирала.

И чтоб заболеть никогда не давала.

В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить времени на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.

Еще смеется август золотой,

Но осени гонцы уже идут.

Успенье Богородицы святой,

Колокола на звоннице поют.

Пусть Матерь Божья вас от бед хранит,

Живите в мире с Богом и людьми.

Пусть ангел вас крылами осенит,

И долгими пусть будут ваши дни!

С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть в доме мир царит и благодать, родные будут счастливы и здоровы, а Ангел Хранитель всегда присматривает и оберегает. Пусть на небе всегда горит звездочка, которая будет освещать путь и вести по жизни только верным курсом.

Я вас с праздником великим,

Светлым поздравляю.

В День Успения Пресвятой Богородицы

Мира всем желаю.

Пусть в сердцах живет любовь,

Радость и терпение.

Чтоб ценили каждый час,

Каждое мгновение.

Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Желаю мира, любви, добра, благодати и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает во всех хороших делах. Пусть твое сердце будет полно надежд без разочарований.

Я желаю в праздник святой

Много счастья и в душах тепла,

Пусть наполнится мир добротой,

Чтобы жизнь всегда мирной была!

Богородица пусть вам пошлет

Лишь удачу, достаток, здоровье,

И сердца, непременно, зальет

Только чистой и светлой любовью!

Пускай Пресвятая Дева благословит каждый ваш день. Пускай она поможет вам в жизни и наполнит ее тихим, добрым, семейным счастьем. Желаем, чтобы в вашей жизни всегда хватало хлеба, тепла и любви. Чтобы вы никогда не знали голода, холода и слез. С Успением Пресвятой Богородицы!

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