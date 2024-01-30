Какой церковный праздник отмечают верующие 31 января по новому и старому стилю, что нельзя делать и у кого именины.

31 января по новому церковному календарю православные вспоминают святителя Никиту, затворника Киево-Печерского. В народе его называют Никита Пожарник. О чем просят у святого, традиции и запреты дня, а также что отмечают в православной церкви 31 января по старому стилю - рассказываем в материале.

31 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

31 января (13 февраля по старому стилю) - день памяти святителя Никиты, затворника Киево-Печерского и епископа Новгородского.

Никита жил в XI веке. Он родился в Киеве, еще будучи юным принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре. Там решил уйти в затвор, хотя игумен и был против, так как Никита был еще очень молод и неопытен. Однажды ему явился сияющий гость - его Никита принял за ангела. Гость убедил отшельника, что тот уже опытен и может оставить молитву и начинать учить других. И Никита вдруг начал пророчествовать и наизусть цитировать Ветхий Завет. В то же время Евангелие он отказался изучать. Киево-Печерские монахи насторожились - старцы собрались вокруг Никиты и долго молились. Силой своей молитвы они изгнали из монаха его гостя, который оказался бесом. Когда Никита пришел в себя, то ничего не помнил, забыл даже грамоту. В дальнейшем он вышел из затвора и вел смиренную жизнь в молитвах. Позже его поставили епископом в Новгород, по молитвам святителя не раз происходили чулеса. Так, однажды во время засухи после молитвы Никиты пошел дождь, в другой раз - прекратился городской пожар.

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Праздник 31 января по старому стилю - день памяти святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 18 января.

О чем говорят приметы на 31 января

По приметам этого дня предсказывают погоду:

дрова плохо горят - будет оттепель, а если горят ярким пламенем - это к холодам;

видны круги на солнце - год будет урожайным;

воробьи утепляют гнезда - будет стужа, а если раскричались вороны - мороз.

В народном календаре 31 января - праздник Никитин день, Никита Пожарник. так его прозвали потому, что святитель Никита считается покровителем огня и пожаров, но может не только предотвратить стихийное бедствие, но и защитить от засухи.

Что нельзя делать 31 января

Что сегодня нельзя делать:

ссориться, выяснять отношения - считается, что за это человека могут наказать долгим одиночеством;

давать и брать в долг деньги;

отказывать в помощи.

По народным приметам в этот день следует быть особо осторожным с огнем: не следует что-либо поджигать, сжигать или опаливать, чтобы не наделать беды. Топить печь можно.

Что можно делать 31 января

Святитель Никита сотворил немало чудес, связанных с исцелением от недугов, очищением душ от искушения и дурных помыслов. Святому молятся о здоровье, в частности, глаз, обращаются с просьбами помочь избавиться от искушений и преследования, защитить семью от бедствий и пожаров. Также Никита Печерский считается заступником скорбящих - у него просят утешить в печали, защитить от злых людей, невидимых врагов.

По народным поверьям в этот день лучше опасаться всего, что связано с огнем: не следует разжигать костры.

31 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Афанасий, Илья, Никита, Виктор, Иван.

Ранее мы публиковали полный церковный календарь на февраль 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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