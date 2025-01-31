Последний день января известен несколькими интересными праздниками.

Последний день января примечателен несколькими международными и профессиональными торжествами. Узнайте, какой праздник 31 января наступает в Украине и в мире.

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю праздник сегодня - церковный день памяти затворника Никиты Киево-Печерского. По старому календарю чествуют святителя Афанасия Великого. Читайте в другом нашем материале, какой церковный праздник сегодня наступает у христиан и как счастливо его отметить.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных торжеств сегодня в нашей стране нет. Неофициальный праздник сегодня в Украине - Никитин день.

Видео дня

В эту дату родились такие выдающиеся украинцы: ученый Александр Дынник, военный и политик Артем Витко.

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечается 31 января праздник Международный день ювелира. В это профессиональное торжество принято поздравлять всех, кто занимается изготовлением ювелирных изделий. Ювелирное искусство существует тысячи лет.

Также в мире наступают сегодня праздники День зебры, День скотча, День с ног на голову, День вдохновения искусством, День горячего шоколада.

Из мировых знаменитостей в этот день родились композитор Франц Шуберт, ясновидящая Ванга, химик Теодор Уильямс Ричардс, певец Джастин Тимберлейк.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Никитин день или Никита Пожарник. В этот день принято читать заговоры для защиты дома от огня. Однако дата также считается пожароопасной. Святому Никите можно молиться об утешении в горе и избавлении от грешного искушения.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы на нарушить его запреты. В эту дату нельзя проявлять неосторожность с огнем и оставлять печь зажженной на ночь. Значительно повышается риск ожогов. Также не стоит никому давать в долг вещи и деньги, иначе одолженное не вернут.

В эту дату известные такие давние погодные приметы:

если птицы спускаются на землю и роются в листве, то ближайшие дни будут теплыми;

сегодняшнее потепление сулит морозный февраль;

вокруг солнца видны круги - к урожайному году;

если запотели окна, то ждите потепления.

Погода 31 январябудет теплой и пасмурной, с дождем в некоторых областях.

У кого день ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 31 января наступает у Василия.

По старому стилю праздник 31 января отмечают обладатели имен Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Евгений, Емельян, Илларион, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Сергей, Эмиль, Ксения, Мария, Оксана.

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