Какой сегодня праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

22 ноября по новому церковному календарю вспоминают святого Прокопия и благоверного князя Ярополка Изяславича. В народном календаре - Прокопьев день. О традициях, запретах, народных приметах дня и кого почитают в этот день по старому стилю - рассказываем в материале.

22 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

22 ноября (5 декабря по старому стилю) - день памяти святителя Прокопия, который обладал даром чудотворения и привел в христианскую веру немало людей.

Прокопий родился в Иерусалиме, в III веке, служил чтецом в церкви Кесарии Палестинской и вел благодетельный образ жизни. Кроме христианских проповедей, о также занимался переводом Священного Писания на сирийский язык. Известен Прокопий был своим даром чудотворения: он исцелял одержимых бесами, а также лечил прихожан от разных недугов.

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О нем узнал правитель Кесарии и приказал схватить - по указу римского императора Диоклетиана устраивали повсеместные гонения на христиан. От Прокопия потребовали, чтобы он принес жертву идолам, чего проповедник не сделал. За это его казнили.

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22 ноября по новому стилю - день памяти благоверного князя Ярополка Изяславича.

Ярополк Изяславич, в крещении Петр, был внуком князя Ярослава Мудрого и правнуком равноапостольного князя Владимира. Его отца, великого князя Киевского Изяслава, братья изгнали из Киева, и Ярополк разделил его участь. После смерти великого князя Святослава в 1078 году, Изяславу вернули великокняжеский престол, а Ярополк получил Вышгород.

После смерти отца он получил в удел город Владимир-Волынский – оттуда его старались изгнать Ростиславичи. В дороге из Владимира в Звенигород Ярополка убил его же дружинник Нерядец, которого, вероятно, подкупили Ростиславичи. Тело Ярополка перенесли в Киев и похоронили в церкви святого Петра, которую князь начал строить в Дмитриевском монастыре (предшественник Михайловского монастыря).

Праздник 22 ноября по старому стилю - день памяти преподобной Матроны Константинопольской, а также иконы Божией Матери "Скоропослушница". Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 9 ноября.

О чем говорят приметы на 22 ноября

По приметам дня судят, какой будет погода:

иней на деревьях - будет мороз;

стелется туман - к теплу;

по небу плывут облака - май будет холодным.

В старину говорили, что с этого дня зима на ноги встает. Подмечено, что в это время погода холодная и ветреная.

Что нельзя делать 22 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

сквернословить, сплетничать;

отказывать в помощи и милостыне людям, которые просят;

употреблять спиртные напитки.

По народным приметам в этот день не стоит одалживать соль и сахар - можно отдать благополучие, а также давать в долг муку и воду - это к голоду. Не советуют в этот день отправляться в дальнюю дорогу.

Что можно делать 22 ноября

22 ноября можно пойти в церковь - в этот день отмечают Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. У Матери Божией просят благополучия для детей, особенно считается важным просить за дочерей. К святому Прокопию обращаются с просьбами позаботиться о здоровье близких и своем собственном.

Также в этот день принято подарить нуждающимся какие-нибудь старые вещи - верили, что это привлечет в дом спокойствие и благополучие.

Тем, кто соблюдает пост, полагается сухоядение. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

22 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Петр, Максим, Владимир, Архип, Федор, Михаил, Павел, Алексей.

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