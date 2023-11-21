22 ноября по новому церковному календарю вспоминают святого Прокопия и благоверного князя Ярополка Изяславича. В народном календаре - Прокопьев день. О традициях, запретах, народных приметах дня и кого почитают в этот день по старому стилю - рассказываем в материале.
- 22 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
- О чем говорят приметы на 22 ноября
- Что нельзя делать 22 ноября
- Что можно делать 22 ноября
- 22 ноября - именины сегодня
22 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
22 ноября (5 декабря по старому стилю) - день памяти святителя Прокопия, который обладал даром чудотворения и привел в христианскую веру немало людей.
Прокопий родился в Иерусалиме, в III веке, служил чтецом в церкви Кесарии Палестинской и вел благодетельный образ жизни. Кроме христианских проповедей, о также занимался переводом Священного Писания на сирийский язык. Известен Прокопий был своим даром чудотворения: он исцелял одержимых бесами, а также лечил прихожан от разных недугов.
О нем узнал правитель Кесарии и приказал схватить - по указу римского императора Диоклетиана устраивали повсеместные гонения на христиан. От Прокопия потребовали, чтобы он принес жертву идолам, чего проповедник не сделал. За это его казнили.
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22 ноября по новому стилю - день памяти благоверного князя Ярополка Изяславича.
Ярополк Изяславич, в крещении Петр, был внуком князя Ярослава Мудрого и правнуком равноапостольного князя Владимира. Его отца, великого князя Киевского Изяслава, братья изгнали из Киева, и Ярополк разделил его участь. После смерти великого князя Святослава в 1078 году, Изяславу вернули великокняжеский престол, а Ярополк получил Вышгород.
После смерти отца он получил в удел город Владимир-Волынский – оттуда его старались изгнать Ростиславичи. В дороге из Владимира в Звенигород Ярополка убил его же дружинник Нерядец, которого, вероятно, подкупили Ростиславичи. Тело Ярополка перенесли в Киев и похоронили в церкви святого Петра, которую князь начал строить в Дмитриевском монастыре (предшественник Михайловского монастыря).
Праздник 22 ноября по старому стилю - день памяти преподобной Матроны Константинопольской, а также иконы Божией Матери "Скоропослушница". Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 9 ноября.
О чем говорят приметы на 22 ноября
По приметам дня судят, какой будет погода:
- иней на деревьях - будет мороз;
- стелется туман - к теплу;
- по небу плывут облака - май будет холодным.
В старину говорили, что с этого дня зима на ноги встает. Подмечено, что в это время погода холодная и ветреная.
Что нельзя делать 22 ноября
В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:
- сквернословить, сплетничать;
- отказывать в помощи и милостыне людям, которые просят;
- употреблять спиртные напитки.
По народным приметам в этот день не стоит одалживать соль и сахар - можно отдать благополучие, а также давать в долг муку и воду - это к голоду. Не советуют в этот день отправляться в дальнюю дорогу.
Что можно делать 22 ноября
22 ноября можно пойти в церковь - в этот день отмечают Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. У Матери Божией просят благополучия для детей, особенно считается важным просить за дочерей. К святому Прокопию обращаются с просьбами позаботиться о здоровье близких и своем собственном.
Также в этот день принято подарить нуждающимся какие-нибудь старые вещи - верили, что это привлечет в дом спокойствие и благополучие.
Тем, кто соблюдает пост, полагается сухоядение. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.
22 ноября - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Петр, Максим, Владимир, Архип, Федор, Михаил, Павел, Алексей.