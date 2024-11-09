Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 9 ноября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

9 ноября по новому церковному календарю чтут память иконы Божией Матери "Скоропослушница". Рассказываем о традициях, приметах и запретах этого дня, а также какой церковный праздник сегодня по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 9 ноября по новому календарю (22 ноября по старому) - день памяти чудотворной иконы Божией Матери "Скоропослушница", которая находится на горе Афон, в монастыре Дохиар.

Видео дня

Как сказано в писаниях, этот образ появился в X веке. До нашего времени дошла история удивительного исцеления одно из монахов благодаря иконе Богородицы. В 1664 году в одном из монастырей ночью мимо иконы, с зажженной лучиной, проходил трапезарь Нил. Вдруг он услышал голос, который просил не ходить мимо и не коптить икону. Нил подумал, что это шутки братии и пренебрег знамением. И вскоре ослеп, а исцелился лишь после того, как раскаялся перед иконой. Тот же голос велел ему передать, что "И будет икона моя именоваться "Скоропослушницей", потому что всем, кто обратиться к ней, я буду являть милость скорую".

Какой церковный праздник 9 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Нестора Летописца Печерского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 9 ноября

По приметам дня можно узнать, какими будут погода в ближайшее время и даже будущая весна:

выпал туман утром - еще будет тепло;

ветки покрылись инеем - через 2-3 дня будет мороз;

снег лежит на влажной земле - к ранней и теплой весне.

В народе 9 ноября - праздник Матрена, Матренин день, который прозвали так в честь святой Матроны Константинопольской, память которой также совершается сегодня. По обычаю в этот день уже достают и надевают зимние вещи. Читайте подробнее, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Что нельзя делать сегодня, 9 ноября

В церковный праздник 9 ноября церковь не одобряет сквернословия, конфликтов, лени, жадности и зависти, осуждения. Не следует отказывать в помощи просящему.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: планировать важные встречи - может все пойти наперекосяк, и много говорить.

Что можно делать 9 ноября

В православный праздник сегодня в молитвах у иконы "Скоропослушница" просят избавить от бед и болезней, в частности от слепоты, глухоты, хромоты. К чудотворной святыне обращаются в любых сложных жизненных ситуациях. Известно, что молитвой "Скоропослушнице" спасались от плена и выживали при кораблекрушениях.

В этот день принято мириться и прощать друг другу обиды. В старину в это время перебирали зимние вещи - ненужные отдавали тому, кто в них более нуждается.

Кто отмечает день ангела 9 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Константин, Дмитрий, Алексей, Илья, Тимофей, Виктор, Иосиф, Антон, Иван, Порфирий.

По старому стилю день ангела у Андрея, Николая, Ивана, Максима, Марка, Сергея, Афанасия, Степана.

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