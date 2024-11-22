22 ноября считается удачной датой для торговли и покупок, а также для благотворительности. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, какие есть запреты и как провести день счастливо.
Что отмечаем 22 ноября - праздник в Украине
По новому стилю верующие чтят святого Прокопия и князя Ярополка Изяславича. По старому календарю вспоминают святую Матрону Царьградскую. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 22 ноября отмечают христиане.
В давние времена к этой дате уже стояла зимняя погода. Люди играли в снежки, катались на санках и убирали снег. На дорогах устанавливался санный путь, и крестьяне ездили в ближайшие города на ярмарки. Сегодняшний день считается удачным для покупок, торговли и ведения бизнеса. И покупатели, и продавцы останутся довольными.
В праздник сегодня стоит заняться благотворительностью и бескорыстно помочь незнакомому человеку. Наши предки жертвовали одежду нуждающимся и раздавали еду. По приметам, сделанное доброе вернется к человеку в двойном размере.
22 ноября - счастливый день для общения, новых знакомств, налаживания отношений. К вечеру крестьяне собирались большой компанией за столом, пели песни и веселились. Часто гуляния продолжались до самого утра.
Кто родился 22 ноября - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня эмоциональные, страстные, обидчивые. Нуждаются во внимании и заботе. Имеют высокие требования к себе и упорно работают для достижения цели. Они очень переживают, если не чувствуют себя самыми лучшими в своей сфере деятельности.
Что нельзя делать 22 ноября
Сегодня запрещено пить спиртные напитки. У нарушителей запрета начнутся проблемы с желудком.
В праздник 22 ноября не стоит завидовать, ревновать, желать зла и мстить другим людям. Недобрые мысли и поступки вернутся вам бумерангом.
Неудачная дата для стрижки, маникюра и педикюра.
Нельзя ничего одалживать, иначе одолженное не вернут.