Народный праздник 22 ноября известен под названиями Прокопьев день, Матрона Зимняя.

22 ноября считается удачной датой для торговли и покупок, а также для благотворительности. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, какие есть запреты и как провести день счастливо.

Что отмечаем 22 ноября - праздник в Украине

По новому стилю верующие чтят святого Прокопия и князя Ярополка Изяславича. По старому календарю вспоминают святую Матрону Царьградскую. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 22 ноября отмечают христиане.

В давние времена к этой дате уже стояла зимняя погода. Люди играли в снежки, катались на санках и убирали снег. На дорогах устанавливался санный путь, и крестьяне ездили в ближайшие города на ярмарки. Сегодняшний день считается удачным для покупок, торговли и ведения бизнеса. И покупатели, и продавцы останутся довольными.

Видео дня

В праздник сегодня стоит заняться благотворительностью и бескорыстно помочь незнакомому человеку. Наши предки жертвовали одежду нуждающимся и раздавали еду. По приметам, сделанное доброе вернется к человеку в двойном размере.

22 ноября - счастливый день для общения, новых знакомств, налаживания отношений. К вечеру крестьяне собирались большой компанией за столом, пели песни и веселились. Часто гуляния продолжались до самого утра.

Кто родился 22 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня эмоциональные, страстные, обидчивые. Нуждаются во внимании и заботе. Имеют высокие требования к себе и упорно работают для достижения цели. Они очень переживают, если не чувствуют себя самыми лучшими в своей сфере деятельности.

Что нельзя делать 22 ноября

Сегодня запрещено пить спиртные напитки. У нарушителей запрета начнутся проблемы с желудком.

В праздник 22 ноября не стоит завидовать, ревновать, желать зла и мстить другим людям. Недобрые мысли и поступки вернутся вам бумерангом.

Неудачная дата для стрижки, маникюра и педикюра.

Нельзя ничего одалживать, иначе одолженное не вернут.

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