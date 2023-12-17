Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

18 декабря по новому церковному календарю вспоминают святителя Модеста, патриарха Иерусалимского. В народном календаре - Модестов день. Рассказываем о его традициях, запретах, народных приметах и кого почитают 18 декабря по старому стилю.

18 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

18 декабря (31 декабря по старому стилю) - день памяти святителя Модеста, который всю свою жизнь посвятил Богу.

Модест родился в VII веке в городе Севастии Каппадокийской в Малой Азии. Воспитывали его в христианских традициях и с ранних лет мальчик решил посвятить свою жизнь служению Богу. Поэтому, когда повзрослел, постригся в монахи.

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Поначалу он стал настоятелем монастыря святого Феодосия Великого (Палестина). Как раз в это время разгорелась война с персидским царем Хозроем - были убиты 90 тыс. христиан, а христианские храмы разрушены. Иерусалимский патриарх Захария и другие вместе с Крестом Господним попали в плен. Поэтому Модесту поручили временно управлять Иерусалимской Церковью. Он начал восстанавливать разрушенные святыни, возобновил храм Гроба Господня. В скором времени Модеста назначили патриархом Иерусалимской церкви. Умер святитель в глубокой старости, в 97 лет.

Праздник 18 декабря по старому стилю - день памяти Саввы Освященного, чудотворца. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 5 декабря.

О чем говорят приметы на 18 декабря

Приметы дня рассказывают о том, какой будет погода в ближайшие дни и зима:

мороз в этот день - остаток зимы будет снежным и теплым;

снегири поют - к снегопаду;

ветер западный или юго-западный - к потеплению;

снег осел под ногами - жди оттепель.

В народном календаре 18 декабря - праздник Модестов день, Модест, а также Покров скота. В старину говорили: "Каков Модест, таков будет и июнь месяц".

Что нельзя делать 18 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ругаться и сквернословить;

отказывать в помощи;

устраивать шумные застолья, пьянки, нарушать другие правила поста.

В старину считалось, что в этот день гуляет нечисть, поэтому запрещалось оставлять на видном месте ножи. Также нельзя штопать одежду - будешь в течение целого года исправлять ошибки. Не следует брать деньги в долг и давать кому-то взаймы - к бедности и разорению. Вечером ни под каким предлогом не стоит выносить из дома старую одежду, обувь и мусор - вместе с ними можно вынести удачу.

Что можно делать 18 декабря

Святого Модеста считают покровителем домашнего скота, поэтому святителю молятся о защите животных от холода, голода и гибели, а также о благополучии и процветании хозяйства. На иконах святого Модеста часто изображают со святыми Флором, Лавром и Власием, к которым возносят молитвы о том же.

Тем, кто соблюдает пост, в этот день можно есть горячую пищу без масла - с 18 декабря начинается самая строгая неделя поста. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

В этот день принято просить прощение и прощать.

18 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Вера, Виктор, Владимир, Даниил, Егор, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Марк, Михаил, Модест, Николай, Семён, Сергей, Софья, Фёдор, Юрий.

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