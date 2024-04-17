Какой церковный праздник отмечают 18 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

18 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобного Иоанна Солунского и святителя Косму. Рассказываем о традициях дня, его приметах и запретах и кого почитают в церкви 18 апреля по старому стилю.

18 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

18 апреля по новому стилю (1 мая по старому) - день памяти преподобного Иоанна Солунского и святителя Космы, епископа Халкидонского.

Иоанн родился в конце VIII века. Юношей он стал учеником преподобного Григория Декаполита и принял от него иноческий постриг в Солунском монастыре. Во времена гонений на христиан императором Львом Армянином Иоанн вместе с Григорием Декаполитом и Иосифом Песнописцем отправились в Константинополь. Там они начали бороться с иконоборческой ересью (эта ересь на признавала иконы и сжигала святые образы, а тех, хто хранил их, бросали в тюрьмы и казнили).

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Григория, Иосифа и Иоанна перследовали, но они, невзирая на это, несколько лет проповедовали почитание икон. Григорий Декаполит умер в 820 году, вскоре за ним - и преподобный Иоанн. Иосиф Песнописец перенес их мощи в церковь святителя Николая Чудотворца, которую сам же и построил.

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Святитель Косма жил в IX веке. В молодости он ушел в монастырь и принял там иноческий постриг. Со временем его рукоположили в сан епископа Халкидонского.

Иконоборцы продолжали преследовать христиан, и Косме пришлось защищать веру от еретиков. Он не подчинился указу императора Льва Армянина и не удалил из храмов святых икон, за что был изгнан с кафедры и отправлен в ссылку. Позже император вернул епископа, надеясь, что тот примет его сторону. Увы, этого не случилось: святитель Косма вместе со своим помощником, преподобным Авксентием, продолжил отстаивать почитание икон. Но от постоянных гонений епископ сильно ослабел и умер в 816 году.

Праздник 18 апреля по старому стилю - день памяти мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними.

О чем говорят приметы на 18 апреля

В народном календаре 18 апреля - праздник Кузьма-огородник. День прозвали в честь святого Космы Халкидонского.

18 апреля особое обращали внимание на погоду:

если в этот день тепло - конец месяца будет холодным;

погода меняется - к сухому лету;

кукушка закуковала - время сеять лен;

сильный дождь в этот день - можно собираться на рыбалку.

В этот день можно сеять морковь и свеклу.

Что можно делать 18 апреля

У преподобного Иоанна Солунского просят помощи в борьбе с соблазнами, защиты от клеветы, а также справиться с разного рода зависимостями (алкоголизмом, наркоманией). Святой Косма считается покровителем огородников - ему молятся о хорошем урожае.

По народной традиции в этот день нужно обязательно пойти на огород: подготовить грядки, посадить морковку и свеклу. Кстати, в старину перед посевом семена вымачивали в родниковой или речной воде - считалось, что тогда они дадут хороший урожай. Также 18 апреля собирают лекарственные травы в поле или лесу.

Что нельзя делать 18 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - начинать ссоры, скандалить, сплетничать и клеветать, а также обижать кого-либо и отказывать в помощи.

Продолжается Великий пост 2024 - тем, кто постится, запрещено в течение поста употреблять скоромные продукты, в этот день можно есть горячую пищу без масла.

По народным поверьям мужчинам в день Кузьмы-огородника вход на огород воспрещен - наши предки верили, что тогда ничего не уродит. Не стоит в этот день много спать - можно проспать свое счастье, но если попадете под дождь - то это считается хорошим знаком, который сулит здоровье.

18 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.

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