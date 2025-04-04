Какой церковный праздник отмечают верующие 5 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

5 апреля по новому церковному календарю чтут память мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними. Сегодня же - Похвала Пресвятой Богородицы. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 5 апреля (18 апреля по старому стилю) - день памяти мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними.

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Феодул и Агафопод жили в Фессалониках в III-IV веках. Агафопод был уже в преклонном возрасте, служил диаконом, Феодул - юным чтецом, оба проповедовали христианскую веру.

Однажды Феодулу приснился неизвестный, который вложил ему в ладонь какой-то предмет. Проснувшись, юноша обнаружил в руке перстень с изображением креста. С его помощью Феодул стал исцелять больных, а язычников обращать в христианство.

Когда начались гонения на христиан, Агафопода и Феодула привели на суд,а после бросили в темницу. Там им приснился сон, будто во время кораблекрушения их выбросило на берег в сияющем одеянии. Палачи связали Агафопода и Феодула и бросили в море, но святых выбросило на берег без пут и в светлых одеждах.

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5 апреля - праздник Похвалы Пресвятой Богородицы (суббота акафиста). Этот праздник традиционно отмечают в субботу на пятой неделе Великого поста, поэтому у него нет фиксированной даты. Праздник был установлен в IX веке в память о том, как Пресвятая Богородица избавила Константинополь (ныне Стамбул) от нашествия врагов.

Во времена правления императора Ираклия патриарх Сергий ходил с образом Богородицы по городским стенам и умолял Господа о защите от персидских и скифских войск, которые осадили Константинополь.Местные жители искали защиты в храмах Божиих, день и ночь умоляя Заступницу спасти город. И вот в ночь, когда агаряне и персами с моря и с суши двинулись на город, внезапно началась страшная буря - она рассеяла и потопила суда нападавших, а все остальные сбежали. Тогда всю эту ночь благодарный народ, который в то время находился во Влахернском храме, возносил своей Защитнице всенощную и неседальную песнь (на греческом - акафист). Неседальной песнь называется потому, что пели ее стоя.

Поначалу праздник акафиста отмечали только в Константинополе, но позднее праздник внесли в уставы монастырей и богослужебные книги, и он стал общим для всей Восточной Церкви.

Какой церковный праздник 5 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и 199-ти учеников его, а также преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 5 апреля

В народе 5 апреля - праздник Федулов день, Федул Ветреник. По приметам судят о погоде и каким будет лето:

птицы вьют гнезда на солнечной стороне - лето будет с ненастьями;

теплый сухой день выдался - к жаре летом, пасмурный - к дождям;

начались сильные дожди - к богатому урожаю;

ласточки ещё не прилетели - будет холодно;

много сока в березе - лето окажется дождливым.

В народе считается, что сегодня на смену холодным ветрам приходят теплые и говорят: "Пришел Федул - губы надул". Также с этого дня на огородах расселяются сверчки, появляются бабочки-крапивницы и божьи коровки.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 5 апреля нельзя ругаться, сплетничать, завидовать, обижать кого-либо и отказывать в помощи. Церковь порицает ложь, лень, зависть, жадность и отчаяние.

Продолжается Великий пост: те, кто постится, сегодня могут употреблять горячие блюда с растительным маслом. Ранее мы подробно рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням. Важно не забывать, что ограничение в еде - не главное, нужно следить за своими мыслями, словами и поступками.

Что можно делать 5 апреля

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святым Агафоподу и Феодулу - молятся о защите от зла, видимого и невидимого, просят укрепить веру, наставить на истинный путь и дать сил вынести жизненные невзгоды и горести, когда накатывает отчаяние.

На Федула Ветренника по народной традиции можно убирать утепление с окон и нужно хорошо проветрить дом - чтобы избавиться от пыли и впустить свежий воздух после долгой зимы. Также считается, что это помогает уберечь жилище от неприятностей, гнилых ветров, нечистой силы.

Кто отмечает день ангела 5 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен, Феодул.

По старому стилю день ангела у Алексея, Анастасии, Варвары, Василия, Ильи, Лидии, Макария, Никона, Сергея, Стефана.

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