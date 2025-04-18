Дата 18 апреля имеет много обычаев для верующих.

Сегодняшний день имеет важные обычаи для православных верующих. Мы рассказали самые интересные факты об этой дате - какой праздник 18 апреля наступает в Украине и в мире, чего нельзя делать и кого поздравить с именинами.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти епископа Космы Халкидонского и преподобного Иоанна Солунского. Также у верующих началась Страстная неделя 2025, пятый день которой называется Страстная пятница и посвящен казни Иисуса.

По старому календарю верующие чествуют мучеников Феодула и Агафопода. Ранее в другом материале мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

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Какой сегодня праздник в Украине

Национальный праздник сегодня в Украине - День памяток истории и культуры. Цель торжества - призвать людей ценить и беречь украинское культурное наследие.

Из выдающихся украинцев родились сегодня художник Иосиф Будкевич, театральный режиссер Марьян Крушельницкий, предприниматель и разработчик игр Сергей Григорович, писатель Владимир Руткивский, участник российско-украинской войны и Герой Украины Андрей Верхогляд.

Какой сегодня праздник в мире

На всемирном уровне отмечается 18 апреля праздник Международный день памяток и исторических мест. Торжество учреждено по инициативе ЮНЕСКО. В этот день по всему миру проводятся конференции на тему сохранения исторического наследия, а музеи делают вход бесплатным.

Другие известные сегодня праздники мира - День жонглеров, День пиццы, День радиолюбителя, День газетного обозревателя, День распространения информации об аутизме.

Из мировых знаменитостей родились 18 апреля герцогиня Лукреция Борджиа, публицист и политик Тадеуш Мазовецкий, биохимик Джозеф Голдштейн, автогонщик Энтони Девидсон, актеры Джеймс Вудс, Америка Ферерра и Ванесса Кирби.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Кузьма Огородник. Наши предки в эту дату сажали плодовые деревья и семена овощей. Крестьяне выгоняли домашний скот на выпас.

Также у украинцев есть давние обычаи Страстной пятницы. Этот день в православии считается самым скорбным и трагичным в году. Верующие отказываются от любых празднеств, вечеринок и веселья. В этот день можно молиться дома и ходить в церковь. Также желательно соблюдать строгий пост - за такой подвиг верующие будут вознаграждены.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает у верующих, чтобы не нарушить его запреты. В Страстную пятницу категорически запрещено веселиться, ссориться с близкими, употреблять алкоголь. Не желательно работать по дому и в огороде.

Об этом дне есть такие давние погодные приметы:

если потеплело, то больше заморозков не будет;

вечером слышно сверчков - к жаре;

если ударил гром, то в этом году уродят орехи и ягоды;

пошел дождь - к хорошей рыбалке.

Погода 18 апреля принесет Украине потепление и много солнечного света. Во всех областях будет ясно и сухо, но ночью температура опустится до +8°.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины отмечают Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян, Тамара.

По старому стилю в праздник 18 апреля поздравляют обладателей имен Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен.

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