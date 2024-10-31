Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 1 ноября по новому и старому стилю, какие запреты дня, у кого именины.

1 ноября по новому церковному календарю вспоминают братьев Косму и Дамиана Асийских, которых называют "бессребрениками". О традициях и приметах 1 ноября и какой церковный праздник сегодня отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 1 ноября по новому церковному календарю (14 ноября по старому) - день памяти святых Космы и Дамиана Асийских, которые знали медицину, владели даром чудотворения и могли вылечить от самой тяжелой болезни.

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Косма и Дамиан жили в II-III веке, в Малой Азии. Они рано остались без отца, их воспитала мать в христианских традициях. Братья имели склонность к врачеванию, поэтому их отправили учиться медицине. Также Косма и Дамиан владели даром чудотворения: с помощью молитвы они могли исцелить даже от тяжкой болезни. При этом денег за это не брали, так как соблюдали заповедь Христа - "Даром получили, даром давайте", поэтому люди прозвали их бессребрениками.

По преданию, братья как-то вылечили женщину, от которой отказались врачи. В знак благодарности она принесла Дамиану три яйца - и уговорила их взять во имя Святой Троицы. Косма узнал об этом и разгневался, что брат взял плату. Причем настолько сильно расстроился, что завещал похоронить его отдельно.

Косма умер первый, а когда умер Дамиан, то люди стали думать, как же хоронить - вместе или порознь. В тот момент, по преданию, произошло чудо: верблюд вдруг заговорил и сказал, что хоронить следует вместе, так как Дамиан принял дар из почитания Святой Троицы.

Какой церковный праздник 1 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по старому стилю - день памяти пророка Иоиля, святого мученика Уара и с ним семи учителей христианских, а также блаженной Клеопатры и сына ее Иоанна. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 1 ноября

По приметам дня ориентируются, какой будут зима и весна:

слякоть и грязь - настоящая зима начнется через 4 недели;

птицы летят высоко - снега будет много, а если низко - осадков не будет;

холод и снег в этот день - к поздней и холодной весне.

В народе день 1 ноября прозвали Кузьминки Осенние. Его отмечают дважды в году - летом, 1 июля, и осенью, 1 ноября. Этот праздник еще называют "Бабий день", когда чествуют хранительниц домашнего очага.

Что нельзя делать сегодня, 1 ноября

В церковный праздник 1 ноября, как и в другой день, церковь не одобряет ссор и сквернословия, сплетен, осуждения, клеветы, жадности, зависти и лени.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: отказывать в милостыне и помощи, предаваться унынию и грусти, также следует особенно осторожными быть в вопросах с деньгами и не допускать бессмысленных трат, подобное мотовство может привести к нищете.

Что можно делать 1 ноября

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к cвятым Косме и Дамиану, которых считают покровителями врачей. По преданию, братья исцеляли не только людей, но и животных, поэтому их также считают заступниками домашней живности и птицы. Святым молятся о здоровье, об исцелении от различных болезней, просят о счастливой супружеской жизни, незамужние девушки - о надежных мужьях, а также о помощи в учебе.

В народе на Кузьминки завершали молотьбу, а хозяйки готовили кашу из зерна нового урожая и пироги.

Кто отмечает день ангела 1 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Кузьма, Елизавета, Яков, Давид, Иван, Адриан, Петр, Александр, Денис, Федор.

По старому стилю день ангела у Петра, Николая, Ивана, Михаила, Дмитрия, Павла, Феликса, Сергея, Леонида.

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