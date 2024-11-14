Наши предки 14 ноября занимались рукоделием и готовили мясные блюда в последний раз перед постом. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы и какие есть строгие запреты о сегодняшнем дне.
Что отмечают 14 ноября - праздник в Украине
По новому стилю христиане вспоминают одного из двенадцати апостолов Филиппа из Вифсаиды. По старому календарю чтят бессребреников Кузьму и Дамиана. Ранее мы писали, какой сегодня церковный праздник 14 ноября отмечают христиане.
В новом календаре Филиппов день является последним в ноябре, когда ещё можно есть мясо. На следующий день начинается сорокадневный Рождественский пост, который также называют Филипповкой.
14 ноября отмечается Филипово заговенье. Наши предки накрывали богатый стол с мясными и яичными блюдами. В последний раз перед долгим постом устраивали небольшой пир, когда ещё разрешено есть что угодно.
Женщины в праздник 14 ноября собирались большой компанией. Подруги занимались рукоделием, пели песни, обсуждали новости и делились планами. Иногда на посиделки приглашали парней, после чего гуляли и веселились до самого утра. Молодые занимались гаданиями на будущее и на суженых.
В Киевской Руси сегодняшний день заканчивал сезон свадеб. После него жениться можно было только с наступлением Масленицы.
Кто родился 14 ноября - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня по характеру упрямые, упорные, категоричные. Имеют сильные лидерские качества. Для них очень важно быть главой семьи. В достижении своих целей не остановятся ни перед чем.
Что нельзя делать 14 ноября
В праздник сегодня запрещено тратить много денег и делать дорогостоящие покупки, а также проявлять жадность.
Не стоит идти в горы, лес и другие дикие места, особенно в одиночку.
Родителям нельзя ссориться с детьми, обзывать их и повышать голос, иначе отношения с сыном или дочерью испортятся.
Не одалживайте свои вещи, иначе вам их не вернут обратно.
Нельзя рассказывать секреты и делиться планами, иначе станете объектом сплетен.