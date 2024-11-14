Народный праздник 14 ноября известен под названиями Филиппов день, Филипповка, Филипово заговенье, Кузьминки осенние.

Наши предки 14 ноября занимались рукоделием и готовили мясные блюда в последний раз перед постом. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы и какие есть строгие запреты о сегодняшнем дне.

Что отмечают 14 ноября - праздник в Украине

По новому стилю христиане вспоминают одного из двенадцати апостолов Филиппа из Вифсаиды. По старому календарю чтят бессребреников Кузьму и Дамиана. Ранее мы писали, какой сегодня церковный праздник 14 ноября отмечают христиане.

В новом календаре Филиппов день является последним в ноябре, когда ещё можно есть мясо. На следующий день начинается сорокадневный Рождественский пост, который также называют Филипповкой.

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14 ноября отмечается Филипово заговенье. Наши предки накрывали богатый стол с мясными и яичными блюдами. В последний раз перед долгим постом устраивали небольшой пир, когда ещё разрешено есть что угодно.

Женщины в праздник 14 ноября собирались большой компанией. Подруги занимались рукоделием, пели песни, обсуждали новости и делились планами. Иногда на посиделки приглашали парней, после чего гуляли и веселились до самого утра. Молодые занимались гаданиями на будущее и на суженых.

В Киевской Руси сегодняшний день заканчивал сезон свадеб. После него жениться можно было только с наступлением Масленицы.

Кто родился 14 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня по характеру упрямые, упорные, категоричные. Имеют сильные лидерские качества. Для них очень важно быть главой семьи. В достижении своих целей не остановятся ни перед чем.

Что нельзя делать 14 ноября

В праздник сегодня запрещено тратить много денег и делать дорогостоящие покупки, а также проявлять жадность.

Не стоит идти в горы, лес и другие дикие места, особенно в одиночку.

Родителям нельзя ссориться с детьми, обзывать их и повышать голос, иначе отношения с сыном или дочерью испортятся.

Не одалживайте свои вещи, иначе вам их не вернут обратно.

Нельзя рассказывать секреты и делиться планами, иначе станете объектом сплетен.

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