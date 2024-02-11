Какой церковный праздник отмечают 12 февраля по новому и старому стилю, запреты дня и у кого именины.

12 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают святителя Алексея, митрополита Киевского и всей Руси, святителя Мелетия, архиепископа Харьковского и Ахтырского, а также отмечают день памяти чудотворной Иверской иконы Божией Матери. О чем можно помолиться в этот день, его запреты и приметы и что отмечают в православной церкви 12 февраля по старому стилю - рассказываем в материале.

12 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

12 февраля (25 февраля по старому стилю) - день памяти святителя Алексия, митрополита Киевского и всей Руси и святителя Мелетия, который особо почитаем харьковчанами.

Алексий жил XIII-XIV веках. Когда ему было 11 лет, он увидел сон-знамение и после этого стал ходить на церковные службы. В 15 лет Алексей стал иноком и был в подвижничестве более 20 лет. Затем стал наместником митрополита и был им в течение 12 лет. В середине XIV века Алексий отправился в Константинополь к Вселенскому патриарху Каллисту, где тот поставил его митрополитом Киевским.

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Святой также известен своим даром чудотворения - как-то Алексий исцелил жену татарского хана и получил за это дары. В течение всей жизни митрополит заботился о пастве, запомнили его как благодетеля, который построил множество храмов и монастырей. После себя святитель Алексий оставил переписанное вручную Евангелие.

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Святитель Мелетий (в миру - Михаил Леонтович) родился в 1784 году, в селе под Полтавой. Он учился в семинарии и духовной академии, где был лучшим учеником. После начал преподавать. В 1820 году в Киево-Братском монастыре Михаил принял монашество под именем Мелетий. Спустя несколько лет он возглавил Киевскую духовную академию, а чуть позже стал епископом. Епископ Мелетий возглавлял Пермскую, Иркутскую епархии, часто ездил по приходам, а также основал церкви на севере Камчатки. Но когда его здоровье ухудшилось, Мелетия перевели в Харьковскую епархию.

"Смирение - охранительный меч, с ним безопасно пройдешь землю, ад и достигнешь Неба", - так цитировали епископа современники. Известно, что он был очень скромным человеком и много личных средств жертвовал на благотворительность и духовное образование. Когда владыка умер (1840 год), то на его похорон собирали всем миром, так как, имея крупный казенный оклад и большие доходы с епархии, он оставил после себя "всего-на-всего 350 рублей ассигнациями, 2 подзорных трубы, два куска бархата, книги, да необходимое нательное белье". Похоронили епископа сначала в Поскровской церкви, а после перенесли мощи в Благовещенский собор Харькова, где они находятся и сейчас. Возле мощей и после молитвенного обращения к святителю не раз происходили чудеса исцеления больных. Также, по преданию, в 1942 году, во время Великой Отечественной войны, Мелетий являлся харьковчанам, предсказывая освобождение города от немецко-фашистских захватчиков.

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12 февраля по новому церковному календарю почитают память Иверской иконы Божией Матери, которую, по преданию, написал святой апостол и евангелист Лука. Иверская икона Божией Матери считается чудотворной, ее советуют держать в доме возле входа - так она будет защищать от бед и неприятностей.

Праздник 12 февраля по старому стилю - праздник Собор трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

О чем говорят приметы на 12 февраля

В народном календаре 12 февраля - праздник Алексей рыбный. Считается, что в этот день должна хорошо ловиться рыба. Погодные приметы дня такие:

иней с утра на окнах - к перемене погоды, если было тепло, то начнутся морозы, а если холодно - то будет оттепель;

ветер в этот день - будет буран;

туман выпал - лето будет дождливым.

Также считается, что если в этот день холодно, то в марте будет тепло.

Что нельзя делать 12 февраля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, завидовать, сплетничать, отказывать в помощи, обижать кого-либо.

По народным приметам в этот день не стоит отваживать гостей, но приглашать их нужно в убранный дом. Также не следует надевать рваную одежду - можно вернуть прошлые обиды и неприятности. Наши предки верили, что в этот день за всеми наблюдают ангелы - горе тому, кто будет грешить.

Что можно делать 12 февраля

Святителя Мелетия просят об избавлении от болезней. Иверской иконе Божией Матери молятся о крепком здоровье, утешении в скорби и бедах, просят уберечь от пожара и при любых тяжелых обстоятельствах.

В народе считается, что в день Алексей рыбного должна хорошо ловиться рыба. Поэтому на ужин принято готовить рыбные блюда. Согласно поверьям, в ночь с 11 на 12 февраля люди видят вещие сны, которые нельзя никому рассказывать, чтобы избежать беды.

12 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Антоний, Евгений, Мария, Мелетий.

Ранее мы публиковали церковный календарь на февраль 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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