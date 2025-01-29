Рассказываем, какой церковный праздник отмечают православные 30 января по новому и старому стилю, запреты и у кого именины.

30 января по новому церковному календарю православные отмечают Собор трех святителей. В народе - Трех святителей, или Васильев день. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 30 января (12 февраля по старому стилю) - Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, которые оказали влияние на формирование христианской догматики и организацию Церкви и богослужения.

Видео дня

Собор трех святителей был установлен в XI веке. В то время дискуссировали о том, кого следует считать первейшим из трех отцов Церкви - Василия Великого, Григория Богослова или Иоанна Златоуста. После этого, по преданию, трое святителей явились митрополиту Евхаитскому, Иоанну, и объявили, что все они - равны, а споры нужно прекратить. Так был установлен единый день их почитания.

Известно, что все трое святителей жили в одно время. Василий - родом из Кесарии, из богатой и знатной семьи. Он учился в Константинополе, а затем в Афинах, где познакомился и подружился с Григорием Богословом. После окончания обучения они вместе жили в монастыре, в Понте. Когда Василий стал митрополитом Каппадокийским, то назначил епископами двух городов своих друзей - Григория Нисского и Григория Богослова.

Иоанн - родом из Антиохии. Он также с ранних лет изучал священные тексты и учился у риторов и философов. Стремился к уединению, поэтому отказался от должности епископа. За свои чудесные проповеди получил прозвище - Златоуст. Позже стал архиепископом на константинопольской кафедре, но после конфликта с супругой императора, был отправлен в ссылку, где и умер. Был ли он лично знаком с Василием Великим и Григорием Богословом - неизвестно.

Какой церковный праздник 30 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Антония Великого. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 30 января

По приметам дня судят о погоде:

луна красного цвета - к сильному ветру;

солнце в тучах - к бурану;

сильный ветер в этот день - жди мороза.

В народе 30 января - праздник Трехсвятие, его также называют День трех святителей или Васильев день.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 30 января, как и в любой другой день, не следует отказывать в помощи, милостыне, сквернословить, обижать кого-либо, мстить. Церковь порицает лень, ложь, жадность, зависть и отчаяние.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: наказывать и ругать детей - будут всегда непослушными, а также женщинам не следует заниматься рукоделием, поэтому праздник еще называют Днем трех святителей-непрядильщиков.

Что можно делать 30 января

В православный праздник сегодня в храмах проходят праздничные богослужения. Трем святителям молятся о семейном счастье, достатке, взаимопонимании с близкими. У Василия Великого просят избавления от зол и искушений, укрепления духа. Григория Богослова - о наставлении на правильный путь, также к святому часто обращаются, чтобы вразумить сектантов и раскольников. Иоанна Златоуста просят, чтобы уберег от обмана.

День считается идеальным для примирения с теми, с кем в ссоре. В народе существует интересная примета: если сегодня выставить за порог старую обувь, то целый год в семье не будет ссор.

30 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Максим, Федор, Владимир, Иван, Василий, Степан, Григорий.

По старому стилю день ангела у Антона, Антонины, Виктора, Георгия, Ивана, Павла, Савелия.

Вас также могут заинтересовать новости: