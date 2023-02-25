В чем помогает Иверская икона Божией Матери и как попросить у нее помощи.

25 февраля - день памяти Иверской иконы Божией Матери, или Вратарницы. Это одна из самых почитаемых святынь, которая прославилась большим количеством чудес. О чем просят у Иверской иконы и сильная молитва Богородице - в материале УНИАН.

Ранее мы рассказывали, в чем помогает икона Божией Матери Утоли моя печали.

Праздник Иверской иконы Божией Матери - история святыни

Иверской икона Богородицы называется в честь монастыря на святой горе Афон, в котором она находится с начала XI века. По преданию, ее написал святой апостол и евангелист Лука - в дни земной жизни Пресвятой Богородицы и по Ее благословению.

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Икона Пресвятой Богородицы в IX веке хранилась у вдовы близ города Никеи. Однажды еретики-иконоборцы ворвались в дом христианки, и один из них копьем ударил по образу Божьей Матери - из пораженного места потекла кровь. Женщина, чтобы уберечь икону, опустила образ Божьей Матери в море, и святыня чудесным образом приплыла к святой горе Афон.

Там ее обрел монах Иверского монастыря старец Гавриил. Икону поместили сначала в часовне на берегу и трое суток молились перед ней - на том месте, где она стояла, открылся источник чистой воды. После образ перенесли в соборный храм, но на следующее утро обнаружили ее над монастырскими воротами. Икону вернули, но она вновь оказалась над вратами. Так повторялось несколько раз, пока Божия Матерь не явилась старцу Гавриилу: "Передай братии: Я не хочу, чтобы Меня охраняли, но Сама буду вашей Хранительницей в этой жизни и в будущей". Тогда монахи построили надвратную церковь - в ней Иверская икона находится до сих пор. Второе ее название - "Вратарница". По преданию, Иверский образ Пресвятой Богородицы покинет святую гору Афон незадолго до Второго пришествия.

Кровоточащая рана на щеке иконы Иверской Божьей Матери так и осталась, поэтому ее всегда изображают на лике с небольшой ранкой. Это главное отличие, по которому всегда можно узнать икону.

Иверская икона Божией Матери - почему ее считают чудотворной

Известно много случае помощи иконы Божией Матери в Иверской обители: чудесным образом пополнялись запасы пшеницы, святыня исцеляла больных, избавляла монастырь от варваров. По легенде, когда персы осадили монастырь с моря, монахи обратились к Божией Матери, и страшная буря из ниоткуда затопила неприятельские корабли. Военачальник Амир, который остался в живых, раскаялся и пожертвовал много золота и серебра на постройку монастыря.

Иверская икона Божией Матери - что нельзя делать

В православный праздник 25 февраля нельзя:

ссориться и конфликтовать;

сквернословить и распространять слухи;

отказывать в помощи нуждающимся;

употреблять алкоголь;

есть продукты животного происхождения.

В чем помогает Иверская икона Божией Матери - молитва к Богородице

Иверской иконе Божией Матери молятся об избавлении от болезней и скорби, просят утешить в бедах, уберечь от пожара, дать хороший урожай, исцелить душевные раны, а также при тяжелых обстоятельствах. Икону следует держать в доме возле входа - так она будет защищать от бед и неприятностей.

Молитва Иверской иконе Божией Матери

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Приими недостойную молитву нашу, и сохрани нас от навета злых человек и от внезапныя смерти, и даруй нам прежде конца покаяние. На моление наше умилосердися и радость вместо печали даруй. И избави нас, Госпоже, от всякия беды и напасти, скорби и болезни, и от всякаго зла. И сподоби нас, грешных рабов Твоих, одесную стати во Втором Пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники быти Царствия Небеснаго и жизни вечныя со всеми святыми в безконечныя веки веков. Аминь.

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