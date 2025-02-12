Узнайте, что нужно сделать 12 февраля для отменного здоровья.

Сегодняшняя дата известна несколькими международными торжествами и интересными народными обычаями. Узнайте, какой праздник 12 февраля наступает в Украине и в мире, чего нельзя делать, кто родился из знаменитостей и какой будет погода.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти митрополита Киевского Алексия и святителя Мелетия Харьковского, а также Иверской иконы Божьей Матери, которой молятся об защите дома от беды и утешении горя. По старому стилю верующие чтят святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Читайте в другом нашем материале, какой сегодня церковный праздник отмечают православные и как благополучно его встретить.

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Какой сегодня праздник в Украине

Неофициальный праздник сегодня в Украине - День брачных агентств. Так называют службы, которые помогают людям найти подходящую вторую половинку и заключить счастливый брак.

Из известных украинцев в эту дату родились этнограф Анатолий Кралицкий, писатель Лесь Мартович, историк Наталия Полонская-Василенко, переводчик Юрий Мушак, художник Анатолий Петрицкий.

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечается 12 февраля праздник День Дарвина или День науки и гуманизма, в честь выдающегося английского ученого, который разработал и доказал теорию эволюции живых организмов. Его работа "Происхождение видов" навсегда изменила ход науки.

Также в мире известны сегодня праздники День красной руки (день протеста против использования детей в военных действиях), День репродуктивного здоровья, День печенья бискотти.

Из мировых выдающихся личностей в этот день родились ученый Чарльз Дарвин, 16-й президент США Авраам Линкольн, поэт Джон Донн, кинорежиссер Дарен Аронофски, актриса Кристина Риччи.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Алексей Рыбный. У наших предков было принято ходить на рыбалку. А на столе обязательно должны быть блюда из рыбы - они сегодня считаются особенно полезными для здоровья.

По приметам, в ночь с 11 на 12 февраля снятся вещие сны. Если о них никому не рассказывать, то увиденное сбудется.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы не нарушить запреты этого дня, важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе. В этот день нельзя сплетничать, обсуждать людей за спиной, ревновать и завидовать. Женщинам запрещено носить порванную и грязную одежду, иначе будут проблемы со здоровьем.

Про этот день есть такие погодные приметы:

луна красноватого цвета предвещает сильный ветер;

северный ветер дует - к заморозкам, южный - к теплой и сырой погоде;

утренний туман сулит дождливое лето;

если ударил мороз, то он продержится недолго и сменится ранней весной.

Погода 12 февраля будет сухой, с небольшими ночными заморозками. В большинстве областей небо будет ясным.

У кого день ангела сегодня

По новому стилю День ангела 12 февраля наступает у Алексея, Антона, Евгения, Марии.

По старому стилю праздник 12 февраля отмечают обладатели имен Василий, Владимир, Вольдемар, Григорий, Иван, Максим, Петр, Степан, Теодор, Федор, Ян, Пелагея.

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