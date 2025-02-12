Сегодняшняя дата известна несколькими международными торжествами и интересными народными обычаями. Узнайте, какой праздник 12 февраля наступает в Украине и в мире, чего нельзя делать, кто родился из знаменитостей и какой будет погода.
Какой сегодня праздник церковный
По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти митрополита Киевского Алексия и святителя Мелетия Харьковского, а также Иверской иконы Божьей Матери, которой молятся об защите дома от беды и утешении горя. По старому стилю верующие чтят святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Читайте в другом нашем материале, какой сегодня церковный праздник отмечают православные и как благополучно его встретить.
Какой сегодня праздник в Украине
Неофициальный праздник сегодня в Украине - День брачных агентств. Так называют службы, которые помогают людям найти подходящую вторую половинку и заключить счастливый брак.
Из известных украинцев в эту дату родились этнограф Анатолий Кралицкий, писатель Лесь Мартович, историк Наталия Полонская-Василенко, переводчик Юрий Мушак, художник Анатолий Петрицкий.
Какой сегодня праздник в мире
В мире отмечается 12 февраля праздник День Дарвина или День науки и гуманизма, в честь выдающегося английского ученого, который разработал и доказал теорию эволюции живых организмов. Его работа "Происхождение видов" навсегда изменила ход науки.
Также в мире известны сегодня праздники День красной руки (день протеста против использования детей в военных действиях), День репродуктивного здоровья, День печенья бискотти.
Из мировых выдающихся личностей в этот день родились ученый Чарльз Дарвин, 16-й президент США Авраам Линкольн, поэт Джон Донн, кинорежиссер Дарен Аронофски, актриса Кристина Риччи.
Что за праздник сегодня по народному календарю
В народе праздник сегодня известен под названием Алексей Рыбный. У наших предков было принято ходить на рыбалку. А на столе обязательно должны быть блюда из рыбы - они сегодня считаются особенно полезными для здоровья.
По приметам, в ночь с 11 на 12 февраля снятся вещие сны. Если о них никому не рассказывать, то увиденное сбудется.
Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы
Чтобы не нарушить запреты этого дня, важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе. В этот день нельзя сплетничать, обсуждать людей за спиной, ревновать и завидовать. Женщинам запрещено носить порванную и грязную одежду, иначе будут проблемы со здоровьем.
Про этот день есть такие погодные приметы:
- луна красноватого цвета предвещает сильный ветер;
- северный ветер дует - к заморозкам, южный - к теплой и сырой погоде;
- утренний туман сулит дождливое лето;
- если ударил мороз, то он продержится недолго и сменится ранней весной.
Погода 12 февраля будет сухой, с небольшими ночными заморозками. В большинстве областей небо будет ясным.
У кого день ангела сегодня
По новому стилю День ангела 12 февраля наступает у Алексея, Антона, Евгения, Марии.
По старому стилю праздник 12 февраля отмечают обладатели имен Василий, Владимир, Вольдемар, Григорий, Иван, Максим, Петр, Степан, Теодор, Федор, Ян, Пелагея.