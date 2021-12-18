Какой православный праздник 18 декабря отмечают христиане - читайте на УНИАН.

Преподобный Савва жил в конце IV - начале V века, происходил из богатой и благочестивой семьи. Когда мальчику было 8 лет, он ушел в монастырь и показал себя, как ответственный и строгий подвижник, поэтому его еще в отрочестве поставили в иноки. В шестнадцать лет святой Савва отправился в Палестину на поклонение святым местам, там ему предсказали, что он станет уважаемым человеком и основателем большой лавры.

Читайте также18 декабря 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьМногие родственники просили Савву вернуться в мир, но он отказывался. Для того, чтобы успешнее бороться со злым духом, святой отправился в пещеру, где познал отшельничество. К нему стали приходить многие ученики, так и была основана святая обитель. Позже Савва основал еще несколько таких мест, богадельню, больницу и приюты для нищих. Скончался преподобный Савва в возрасте 95 лет и за свою жизнь совершил множество важных для христианства поступков.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 18 декабря - Саввин день.

Православный праздник 18 декабря - день памяти преподобного Кариона

Карион жил в IV веке и вел благочестивый образ жизни, у него была жена и дети. Но вскоре мужчина захотел удалиться в монастырь, чтобы вести подвижническую жизнь и служить Господу. Дочь он оставил матери, а сына взял с собой и воспитывал в христианских традициях. Когда сын Кариона вырос, то постригся в монахи. Оба - и отец, и сын - заслужили любовь Господа и поэтому были причислены к лику святых.

Приметы 18 декабря

услышать пение снегиря - к метелям и вьюге;

свататься 18 декабря - брак будет удачным;

морозно, но белки бегают по земле - наступит оттепель;

на Савву в семье кто-то умер - в течение года в семью снова придет смерть.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, беременным женщинам сегодня нельзя мыть голову, иначе ребенок родится с плохой памятью. Христиане 18 декабря не ходят в гости и сами никого не приглашают - Савву отмечают в семейном кругу. В этот день запрещено работать, особенно, женщинам. Ссориться и обижаться тоже нельзя - это грех в любой церковный праздник.

Что можно делать 18 декабря

Преподобный Савва считается целителем и чудотворцем, поэтому в этот день можно пойти в церковь, чтобы помолиться святому о выздоровлении. Также женщины просят его об удачном замужестве, беременности и благополучии для семьи. Несмотря на то, что 18 декабря женщинам нельзя работать, заниматься рукоделием можно, поэтому в этот день вы можете, к примеру, вышивать.

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Автор: Кристина Кащавцева