Христиане отмечают церковный праздник 18 декабря в честь святого Саввы Освященного. В народе верили, что в этот день ни в коем случае нельзя ссориться и сквернословить, иначе случится беда на дороге. В эту дату люди старались быть добрее друг к другу.
В день Саввы не было принято ходить в гости. Этот день проводили дома в семейном кругу. На ужин ставили скромные и простые блюда, поскольку продолжается Рождественский пост.
День Варвары 17 декабря называют женским праздник, а Саввин день в противоположность ему считают мужским праздник. 18 декабря женщины поздравляли мужчин, баловали их и молились о мужском здоровье. Юноши в эту дату сватали девушек - по примете, такие отношения будут прочными и счастливыми.
Что нельзя делать 18 декабря
- Не стоит начинать никаких важных дел сегодня - они не увенчаются успехом.
- Неудачный день для походы в гости.
- В Саввин день категорически запрещено конфликтовать, ругаться и спорить с близкими, если не хотите навсегда испортить отношения.
- Нельзя кричать на лошадей, обзывать и бить их, иначе лошадь заболеет.
- Беременным сегодня нельзя мыть голову, иначе у ребенка будут проблемы с речью.
Приметы погоды 18 декабря
- Огонь в печи красный - к сильной стуже.
- Если дым от костра поднимает вверх, то будет мороз, стелется над землей - к теплой и снежной погоде.
- Белки ходят по земле - к оттепели, а если не спускаются с деревьев, то будет морозная погода.
- Окна покрылись льдом - к ухудшению погоды.
- Если снегири сегодня часто поют, то погода будет морозной и снежной.