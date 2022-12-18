Народный праздник 18 декабря известен под названиями Саввин день, Савва Освященный.

Христиане отмечают церковный праздник 18 декабря в честь святого Саввы Освященного. В народе верили, что в этот день ни в коем случае нельзя ссориться и сквернословить, иначе случится беда на дороге. В эту дату люди старались быть добрее друг к другу.

В день Саввы не было принято ходить в гости. Этот день проводили дома в семейном кругу. На ужин ставили скромные и простые блюда, поскольку продолжается Рождественский пост.

День Варвары 17 декабря называют женским праздник, а Саввин день в противоположность ему считают мужским праздник. 18 декабря женщины поздравляли мужчин, баловали их и молились о мужском здоровье. Юноши в эту дату сватали девушек - по примете, такие отношения будут прочными и счастливыми.

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Что нельзя делать 18 декабря

Не стоит начинать никаких важных дел сегодня - они не увенчаются успехом. Неудачный день для походы в гости. В Саввин день категорически запрещено конфликтовать, ругаться и спорить с близкими, если не хотите навсегда испортить отношения. Нельзя кричать на лошадей, обзывать и бить их, иначе лошадь заболеет. Беременным сегодня нельзя мыть голову, иначе у ребенка будут проблемы с речью.

Приметы погоды 18 декабря

Огонь в печи красный - к сильной стуже.

Если дым от костра поднимает вверх, то будет мороз, стелется над землей - к теплой и снежной погоде.

Белки ходят по земле - к оттепели, а если не спускаются с деревьев, то будет морозная погода.

Окна покрылись льдом - к ухудшению погоды.

Если снегири сегодня часто поют, то погода будет морозной и снежной.

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