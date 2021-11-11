Сегодня православные верующие чтут память двух святых.

Анастасия Римлянка с трех лет жила в монастыре и воспитывалась у игуменьи Софии, которая для многих служила примером благочестивой жизни. Девушка была очень красива, поэтому многие знатные мужчины предлагали ей замужество. Анастасия твердо решила посвятить свою жизнь богу и отвергала любые предложения.

В то время, когда император Декий начал гонение на христиан, начальник города потребовал к себе Анастасию. Там ее убеждали отречься от Христа, жить в свое удовольствие, выйти замуж и поклоняться идолам. Девушка отвечала, что у нее один жених - Иисус Христос. Ее долго мучили, а затем отрубили голову.

Вспоминая подвиги святой, сегодня люди отмечают народный праздник 11 ноября - "Анастасия Овечница".

Православный праздник 11 ноября - день памяти преподобного Авраамия Затворника

Преподобный Авраамий с малых лет интересовался священными книгами и собирался уйти в монастырь по достижении возраста. Но родители хотели, чтобы сын женился - Авраамий исполнил просьбу. Через неделю после женитьбы он ушел в пустыню и поселился в келии - не вынес тягот семейной жизни.

Читайте такжеИменины 11 ноября: как назвать ребенка и кого поздравить с Днем ангелаЕпископ города вызвал святого к себе, чтобы отправить его с миссией обращения язычников в христианство. Авраамий долго отказывался, но епископ сказал ему, что пока святой живет в пустыне, он спасает только себя. Если он поедет в город с проповедью - спасет остальных. Авраамий обратил в христианство многих язычников, город стал полностью православным.

Позже он вернулся в свою келью и приютил свою племянницу - сироту Марию. Однажды ее соблазнил некий прихожанин и Мария, стыдясь такого своего поступка, уехала из кельи. Авраамий узнал об этом, нашел ее, заставил раскаяться и вернул домой. Вскоре Мария получила дар исцеления болезней.

Приметы 11 ноября

облака движутся низко - ждите похолодания;

ночью появился иней - днем снега не будет;

сколько аистов в небе - столько будет теплых дней;

на небосводе ночью много звезд - к хорошим новостям.

Что сегодня нельзя делать

Как и в любой другой церковный праздник, сегодня нельзя ругаться и сплетничать. Также наши предки верили, что если 11 ноября посмотреть на солнце, то можно ослепнуть. Нежелательно сегодня выходить из дома - велики шансы накликать беду.

Что можно делать 11 ноября

Издавна наши предки молились святым за здоровье скота - считалось, что Анастасия и Авраамий защищают овец от болезней. Люди читали молитвы и за свою семью, просили удачи и благополучия. Также хозяйки пекли пироги из свежей муки и делали козий сыр, которым угощали родственников и соседей.

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Автор: Кристина Кащавцева