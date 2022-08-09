Как молиться святому Пантелеймону и что обязательно нужно сделать сегодня - узнайте в материале УНИАН.

Святого Пантелеймона почитают и католики, и православные. Известно, что мученик жил в III веке в Никодимии и пострадал во времена гонения на христиан. УНИАН расскажет, что просят у святого Пантелеймона и как правильно вести себя в этот день.

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Кто такой был святой Пантелеймон - история

Пантелеймон родился в языческо-христианской семье. Мать его была верующей и учила сына Божьим законам. После ее смерти воспитанием ребенка занимался отец, который отдал Пантелеймона на обучение к врачу. Мальчик настолько искусно овладел навыком врачевания, что о целителе быстро узнал весь город. Он отличался состраданием к людям, часто помогал нуждающимся и вскоре крестился, начав исцелять людей молитвой.

Из-за популярности Пантелеймона ему стали завидовать "коллеги" и донесли на молодого врача царю. Император Максимиан был язычником и отчаянно боролся с христианством, поэтому приказал схватить Пантелеймона и заставлял его отречься от Христа. Получив отказ, стал жестоко мучить лекаря, а затем казнил его.

Что просят у святого Пантелеймона

В силу того, что святой мученик прославился, как защитник всех страждущих и нуждающихся, а также истинный лекарь, православные верующие могут помолиться Пантелеймону о помощи в делах, о крепком здоровье и об исцелении недугов.

Молитва от всех болезней

О великий Христов угодниче и преславный целебниче, великомучениче Пантелеймоне, душею на небеси престолу Божию предстояй и триипостасныя Его славы наслаждаяйся, телом же и ликом святым на земли в божест­венных храмах почиваяй и данною ти свыше благодатию различная источаяй чудеса! При­зри милостивым твоим оком на предстоящия люди и честней твоей иконе умильно моля- щияся и просящия от тебе целебныя помо­щи и заступления, простри ко Господу Богу нашему теплыя молитвы и испроси душам нашим оставление согрешений. Се бо мы, за беззакония наша не смеющие возвести очес наших в высоте небесней, ниже вознести глас молебный к Его в Божестве неприступней славе, сердцем сокрушенным и духом сми­ренным тебе ходатая милостива ко Владыце и молитвенника за ны грешныя призываем, яко ты приял еси благодать от Него недуги отгоняти и страсти исцеляти. Тебе убо про­сим: не презри нас недостойных, молящихся тебе и твоей помощи требующих; буди нам в печалех утешитель, в недузех лютых страж­дущим врач, напаствуемым скорый покрови­тель, очесы недугующим прозрения податель, ссущим и младенцем в болезнех готовейший предстатель и исцелитель; исходатайствуй всем вся, яже ко спасению полезная, яко да твоими ко Господу Богу молитвами получивше благодать и милость, прославим всех благих источника и дарователя Бога, единаго в Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва о здравии и исцелении

О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеймоне! Умилосердись надо мной, грешным рабом Божиим (имя), услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от жестокаго гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоей и исцели мя; да здрав сущи душею и телом, остаток дней моих, при помощи благодати Божией, возмогу провести в покаянии и угождении Богу, и сподоблюся восприяти благий конец живота моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да дарует ми предстательством твоим здравие тела и спасение души моей. Аминь.

Что святят на Пантелеймона - традиции дня

Издавна 9 августа травники и знахари собирали целебные травы и святили их в храмах. Затем их можно было высушить - такой запас использоваться в лечебных целях и избавлял от множества болезней.

В народе принято было на Пантелеймона святить колоски пшеницы, чтобы был хороший урожай. Также существовала традиция - сорвать кочан капусты, из нее приготовить какие-либо блюда, а также испечь пирожки. Затем эти угощения следовало раздать нищим, друзьям и соседям.

Что нельзя делать в день святого Пантелеймона

Согласно народным поверьям, в эту дату строго запрещено:

работать в поле;

отказывать в помощи нуждающимся;

сквернословить и сплетничать;

лениться;

выпекать хлеб;

перевозить или заготавливать сено.

Наши предки верили, что у любого, кто ослушается заветов дня, может сгореть дом или возникнуть страшная болезнь.

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