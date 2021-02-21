Сегодня отмечается праздник, затрагивающий вопросы важности и самобытности каждого языка.

Сегодня отмечается Международный день родного языка - праздник, основанный ЮНЕСКО в 1999 году. Главная цель этого дня - поддержать самобытность и важность каждого языка и его важность для народа. Недаром говорят, что после отказа от родного языка нация умирает, ведь язык содержит историю и культуру государства. Языковой вопрос до сих пор является очень актуальным в Украине и вызывает множество споров.

26 октября 1999 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО было объявлено о поддержке языкового и культурного разнообразия и многоязычия. Для этого был учрежден международный праздник, отмечаемый 21 февраля. Датой праздника выбрали день протестов в Бангладеше в 1952 году, когда власти жестоко подавили акцию против запрета бенгальского языка в стране. С 2000 года День родного языка ежегодно отмечают в Украине.

Поздравления с Днем родного языка 2021

Рідна Україна - мова солов’їна,

Золоте колосся, маки у житах.

Край воріт - калина, верба, яворина,

Храми і світлиці в барвах-рушниках.

Рідна Україна - то душі краплина,

Пісня журавлина у ранковий час.

Рідна Україна - то земля єдина,

Що сходив ногами босими Тарас.

Рідна Україна - за столом родина,

Яром-долиною стелиться туман.

Батькова розмова - тиха, вечорова,

Мамина молитва - вічний талісман.

***

Ти постаєш в ясній обнові,

Як пісня, линеш, рідне слово,

ти наше диво калинове,

кохана материнська мово!

Несеш барвінь гарячу, яру

в небесну синь пташиним граєм

і, спивши там від сонця жару,

зеленим дихаєш розмаєм,

Плекаймо в серці кожне гроно.

прозоре диво калинове.

Хай квітне, пломенить червоно

в сім'ї великій, вольній, новій.

Сегодня, в Международный день родного языка, праздник украинского языка - одного из самых ценных достижений, которые создали и оставили нам наши предшественники. Язык является душой нации, ее генетическим кодом, в ее глубинах родилось многое из того, чем может гордиться наш народ. Как море начинается с реки, так украинское слово – с письменности. Наше слово набирало силы на пергаментах Нестора-Летописца, шлифовалось в сочинениях Григория Сковороды, Ивана Мазепы, развивалось под пером Ивана Котляревского, особенно Тараса Шевченко, совершенствовалось позже. Нечуй-Левицким, П. Мирным, М. Коцюбинским, Л. Украинкой и многими другими выдающимися украинцами. Поздравляю вас, дорогие друзья, с Международным днем родного языка. Пусть материнское слово будет для всех нас оберегом. Счастья вам, добра, новых достижений во имя Украины!

***

Мой язык - лучший в мире! На нем признавались в любви мои дедушки и бабушки, мои мамочка и папочка. На моем родном языке я сказал свои первые слова: мама, папа. На нем сказали свои первые слова мои дети. Мой язык - один из самых мелодичных языков в мире. На моем языке вещают, разговаривают, говорят, болтают, повествуют, говорят, гомонят, разглагольствуют, лепечут, излагают, произносят, болтают, твердят окружающие меня люди... мой родной язык – самый богатый в мире! В словаре моего языка насчитывается более 200 тысяч слов! Дорогие соотечественники! Не будем равнодушными, давайте вместе защищать самое большое наше богатство - наш родной язык!

Открытки ко Дню родного языка

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Автор: Екатерина Пулатова