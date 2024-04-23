23 апреля по новому церковному календарю отмечают день Георгия Победоносца.

Георгий Победоносец - покровитель воинов, солдат, защитник от врагов и недоброжелателей, диких зверей и стихийных бедствий. Какие молитвы Георгию Победоносцу можно прочесть в день его памяти - рассказываем в материале.

Как выглядит икона Георгия Победоносца

Есть несколько видов икон Георгия Победоносца.

Иногда святого изображают как пешего воина с копьем в руках или мученика с крестом. Также есть образ, где Георгий на троне, а ангел на его голову возлагает венец. Но наиболее часто Георгий Победоносец - это воин в красном плаще и на белом коне, с копьем в руках, которым он поражает черного змея под копытами лошади.

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Георгий Победоносец - в чем помогает святой

Святому молятся и просят, чтобы он:

защитил в бою;

уберег от врагов, недоброжелателей, людской злобы и хищных зверей;

помог обрести мир;

утешил в бедах;

сохранил урожай и скот, уберег от стихийных бедствий, пожаров, наводнений или разорения;

излечил от тяжелых недугов.

Также у Георгия просят, чтобы укрепил в вере и дал силы и мужество в сложных ситуациях.

Молитва Георгию Победоносцу о защите и победе

Святы́й, сла́вный и всехва́льный великому́чениче Гео́ргие! Со́браннии в хра́ме твое́м и пред ико́ною твое́ю свято́ю покланя́ющиися лю́дие, мо́лим тя, изве́стный жела́ния на́шего хода́таю, моли́ с на́ми и о нас умоля́емаго от Своего́ благоутро́бия Бо́га, да ми́лостивно услы́шит нас, прося́щих Его́ благосты́ню, и не оста́вит вся на́ша ко спасе́нию и житию́ ну́ждная проше́ния, и да́рует стране́ на́шей побе́ду на сопроти́вныя; и па́ки, припа́дающе, мо́лим тя, святы́й победоно́сче: укрепи́ да́нною тебе́ благода́тию во бране́х правосла́вное во́инство, разруши́ си́лы востаю́щих враго́в, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́рзость их да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы име́ем Боже́ственную по́мощь, и всем, в ско́рби и обстоя́нии су́щим, многомо́щное яви́ свое́ заступле́ние. Умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Созда́теля, изба́вити нас от ве́чнаго муче́ния, да прославля́ем Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ испове́дуем предста́тельство ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Георгию Победоносцу о воинах

О всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие! Призри на ны скорою твоею помощию, и умоли Человеколюбца Бога, да не осудит нас, грешных, по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости. Не презри моления нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телесное, земли плодородие, и во всем изобилие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам тобою от Всещедраго Бога, но во славу святаго имени Его и в прославление крепкаго твоего заступления, да подаст Он стране нашей и всему боголюбивому воинству на супостаты одоление и да укрепит непременяемым миром и благословением. Изряднее же да оградит нас святых ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего, от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстати Престолу Господа Славы. Услыши ны, страстотерпче Христов Георгие, и моли за ны непрестанно Триипостаснаго Владыку всех Бога, да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помощию и заступлением обрящем милость, со ангелы и архангелы и всеми святыми одесную Правосудного Судии стати, и Того выну славити со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Молитва Георгию Победоносцу о помощи и защите дома

Святой великомученик Георгий! Поклоняюсь имени твоему и подвигу смелому! Молю тебя, услышь слова раба Божьего (имя) и окажи помощь посильную в защите дома моего от злобы и негатива. Исцели души наши от робости, изгони страх из самых потаенных уголков наших сердец. Укрепи веру нашу в суд праведный и справедливый да отведи напасти от дома нашего. Беды и горести вошли в жизнь просящих тебя. Дом перестал быть защитой и местом отдыха от трудов праведных. С Божьей помощью встань воином-защитником семьи нашей, подними свое копье справедливое да изгони врагов и недругов. Аминь.

Ранее мы рассказывали про день Георгия Победоносца, его традиции и запреты.

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