По новому церковному календарю Рождественский пост в этом году начинается на 13 дней раньше - 15 ноября.

Рождественский пост - последний из четырех многодневных постов. Он готовит верующих к одному из самых светлых зимних праздников - Рождеству. В этом году по новому церковному календарю Рождественский пост начнется 15 ноября и закончится 24 декабря, а длится он 40 дней. Что нельзя делать в Рождественский пост и какие традиции соблюдать - рассказываем в материале.

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь - новоюлианский. В связи с этим даты непереходящих праздников сдвинулись на 13 дней раньше. Рождество 2023 по новому стилю выпадает на 25 декабря, а пост накануне, который называют еще Филиппов пост, - с 15 ноября по 24 декабря. Примечательно, что в этом году Рождественский пост у католиков и православных, которые придерживаются его по новому церковному календарю, совпадают. Напомнинм, что принятие нового календарного стиля или сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей. Рождественский пост по старому стилю будет, как и раньше, с 28 ноября по 6 января.

Рождественский пост - что нельзя делать

Смысл поста накануне Рождества, как и любого другого - с чистыми душой и телом встретить важный день. Поэтому пост требует не просто отказа от животной пищи, но и работы над своим духовным состоянием. Следует всегда помнить, что пост - не диета, и ограничения во время поста касаются не только еды. Это прежде всего путь к духовному очищению, избавлению от дурных помыслов и прощению обид.

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Итак, что нельзя в Рождественский пост:

грешить повседневными грехами - лукавить, злиться, ссориться с ближними, осуждать других - это все будет нарушением поста;

бездельничать и лениться;

развлекаться - устраивать вечеринки, увеселительные мероприятия;

путешествовать - это не относится к посещению святых мест;

охотиться и рыбачить;

устраивать свадебные торжества и гуляния.

Во время Рождественского поста и одиннадцать дней последующих за ним Святок не проводят венчания, но регистрировать отношения в ЗАГСе можно.

Касательно того, как поститься в Рождественский пост - нужно отказаться от пищи животного происхождения (мяса, птицы, молочных продуктов и яиц). При этом для детей, старых и больных людей, беременных и кормящих женщин правила поста ослабляются.

Важно также правильно выходить из поста и по его окончанию не бросаться в гулянья и обжорство. И во время поста и после него необходимо смирение, а относиться к посту нужно как к некой ноше, которую важно не бросить на нужном месте, а бережно положить.

Что нужно делать в Рождественский пост

Истинный пост - это молитва, покаяние, воздержание от страстей и пороков, прощение обид и искоренение недобрых дел.

Что можно в Рождественский пост:

чаще бывать в храме, молиться, читать Евангелие;

подавать милостыню, ходить к причастию;

помогать нуждающимся, посещать больных и немощных, утешать попавших в беду;

прощать обиды;

отдавать долги;

воздавать людям за оказанную когда-то помощь;

поминать усопших, заказывать панихиды - можно в любой день, кроме Сочельника;

рукодельничать (шить, вышивать, вязать).

Что можно есть в Рождественский пост: рыбу, морепродукты, овощи, фрукты, хлеб, каши.

Можно ли крестить ребенка в Рождественский пост?Да, крестить детей можно в любой день поста.

Ранее мы рассказывали, когда будут посты 2024 по новому церковному календарю.

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