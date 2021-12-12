Когда нужно гадать на Андрея и как правильно вести себя на большое церковное торжество - читайте на УНИАН.

Каждый год православные верующие отмечают церковный праздник - день Андрея Первозванного. Дата неизменна - 13 декабря. В 2021 году событие выпадает на понедельник. Согласно народным традициям, можно погадать на судьбу и ранее мы рассказывали, когда нужно гадать на Андрея, чтобы предсказание сбылось.

День Андрея Первозванного - история праздника

Андрей был первым апостолом, которого призвал Христос. Именно поэтому его назвали Первозванным. Он, как и брат его Петр, были рыбаками и жили в городе Капернауме. Сначала были учениками Иоанна Предтечи, но после появления Мессии стали следовать за ним.

Подробно об истории жизни и деяниях святого мы рассказывали в материале, который описывал церковный праздник 13 декабря и приметы этой даты.

Когда почитают Андрея Первозванного и как - традиции дня

Читайте также13 декабря: народные обычаи и приметы, что нельзя делать сегодняПравославные верующие в этот день идут в церковь на службу, молятся святому о благополучии и ставят свечи за здравие родных. Также они продолжают соблюдать Рождественский пост, поэтому не употребляют пищу животного происхождения.

Андрея Первозванного - это не только христианский, но и народный праздник. Издавна он считался мужским, поэтому славяне 13 декабря собирались вместе и устраивали гуляния. Девушки в эту дату гадали на судьбу и жениха, чтобы узнать, как сложится их личная жизнь. Также было принято жечь костры и петь песни - считалось, что такой ритуал поможет отогнать нечисть

Что нельзя делать на Андрея Первозванного

Кроме традиций, эта дата окутана множеством запретов. Не нарушайте их, если не хотите совершить тяжкий грех. Сегодня запрещено:

заниматься рукоделием, шить и вязать;

ссориться, кричать и затевать конфликты;

физически тяжело работать;

пить алкоголь на гуляниях;

проводить магические ритуалы.

Гадание - это тоже магический ритуал, церковь категорически против подобных действий. Поэтому в ночь с 12 на 13 число можно спрашивать о будущем лишь тем людям, которые не считают себя верующими.

Молитва Андрею Первозванному

Будучи в церкви или дома, прочтите при зажженных свечах молитву, чтобы святой услышал вас и привнес в вашу жизнь счастье и благополучие:

Первозванне апостоле Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Церкве последователю верховный, всехвальне Андрее, славим и величаем апостольским труды твоя, сладце поминаем твое благословенное к нам пришествие, ублажаем честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси, лобызаем священныя мощи твоя, чтим святую память твою и веруем, яко жив Господь, жива же и душа твоя и с Ним во веки пребываеши на Небеси, идеже и любиши ны тоюжде любовию, еюже возлюбил еси нас, егда Духом Святым прозрел еси наше еже ко Христу обращение, и не точию любиши, но и молиши о нас Бога, зря во Свете Его вся нужды наша. Тако веруем и тако сию веру нашу исповедуем во храме, иже во имя твое, святый Андрее, преславно создася, идеже святыя мощи твоя почивают; верующе же, просим и молим Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, да молитвами твоими, яже присно послушает и приемлет, подаст нам вся потребная ко спасению нас грешных; да якоже ты абие по гласу Господа, оставль мрежи своя, неуклонно ему последовал еси, сице и кийждо от нас да ищет не своих си, но еже к созиданию ближняго и о горнем звании да помышляет. Имуще же тя предстателя и молитвенника о нас, уповаем, яко молитва моя много может пред Господем и Спасителем нашим Иисусом Христом, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь.

Читайте также:

Автор: Кристина Кащавцева