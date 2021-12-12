Гадание на Андрея может помочь человеку заглянуть в свое будущее.

13 декабря христиане отмечают День Андрея Первозванного, одного из двенадцати апостолов и покровителя Украины. Ночь с 12 на 13 декабря считается особенной и мистической. В эту дату совершается много чудес, а гадания являются очень точными.

Гадание на Андрея на обуви

Несколько незамужних девушек снимают обувь с левой ноги и бросают перед собой. У кого сапог дальше всех улетит - та первая выйдет замуж. Направление носка покажет откуда родом будет жених.

Гадание на Андрея 2022 на фасоли

Это гадание незамужние девушки проводят после полуночи. Для него нужны горсть фасоли или гороха, миска и свеча. Свечу нужно зажечь и поставить справа от себя. Затем нужно загадать вопрос, на который можно ответить "да" или "нет". После этого фасоль высыпают в миску и пересчитывают. Нечетное количество указывает на отрицательный ответ.

Гадание на Андрея на имя суженого

После полуночи незамужняя женщина должна выйти на улицу и спросить имя у первого встречного мужчины. Таким будет имя её суженого.

Гадание в день Андрея на свечах

Читайте такжеКак встретить Новый год 2022: приметы, поверья, запреты и обрядыГадать можно как для себя, так и для другого человека. Для гадания нужно подготовить три свечи разных цветов:желтую, красную и зеленую. Желтая свеча символизирует путешествие, красная - любовь, а зеленая - деньги. Их нужно поставить в ряд и зажечь. После этого человек, для которого гадает, должен закрыть глаза и подуть на свечи. Какие свечи погаснут с первого раза - то и ждет человека.

Гадание на Андрея Первозванного на желание

Загадайте желание, откройте любую книгу в случайном месте и посмотрите на номер страницы. Если номер страницы нечетный, то желание не сбудется.

Гадание на чашках

Гадают в большой компании. Для гадания нужны чашки или стаканы по количеству гадающих. В чашку помещают различные предметы: монету– к богатству, кусочек хлеба – к сытости, лук – к слезам, таблетку - к проблемам со здоровьем, кольцо – к свадьбе, соль – к неприятностям, пуговицы – к успеху в творчестве, крупу - к денежным убыткам. Каждый из гадающих по очереди выбирает себе чашку с закрытыми глазами и узнает, что его ждет.

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Автор: Екатерина Пулатова