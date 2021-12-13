Какой православный праздник 13 декабря отмечают верующие, а также какие традиции существуют в этот день - читайте на УНИАН.

Апостол Андрей получил имя Первозванный, так как был первым учеником Христа. До этого он следовал за Иоанном Предтечей. Во времена служения Господу активно проповедовал христианство вместе с апостолом Петром. Трижды путешествовал по Европе и Азии, рассказывая о Сыне Божием.

Когда апостола Матфия заключили в темницу, Андрей освободил его оттуда, как и многих других заключенных. Благодаря чудесам, совершенным апостолом, люди уверовали во Христа. За свою жизнь апостол Андрей совершил множество благих подвигов и произнес множество пророчеств. Погиб, как и учитель его, на кресте. Кстати, именно поэтому крест назвали Андреевским.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 13 декабря - день Андрея Первозванного.

Православный праздник 13 декабря - день памяти святого Фрументия

Святой Фрументий известен тем, что путешествовал со своим братом Едезием и, после кораблекрушения, был взял в плен в Эфиопии. Там братья начали проповедовать христианство и многих обучать истинной вере. Многие люди последовали за Господом и приняли крещение. За благие деяния Фрументий был положен в епископы, жил и умер и 380 году.

Приметы 13 декабря

снег лежит на улицах - зима будет холодной и снежной;

вода в прудах тихая - к спокойной зиме, шумная - к метелям и вьюгам;

день холодный, но солнечный - урожай будет хорошим;

до 13 декабря снег не выпал - зимой его не будет.

Что сегодня нельзя делать

Так как продолжается Рождественский пост, 13 декабря нельзя употреблять пищу животного происхождения. Также не рекомендуется шить, взять и рукодельничать. Наши предки в этот день не выводили скотину на улицу - верили, что на Андрея Первозванного по Земле бродит нечисть и охотится на животных.

Что можно делать 13 декабря

Сегодня девушки гадают на суженого, хотя церковь это запрещает. Считается, что предсказания, полученные в этот день, обязательно сбудутся. Также сегодня можно ходить к знахарям и целителям, посетить церковную службу, а дома непременно накрыть пышный стол.

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Автор: Кристина Кащавцева