Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

8 декабря по новому церковному календарю вспоминают святую Анфису Римскую. В народном календаре - Анфисы Рукодельницы. О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают в церкви 8 декабря по старому стилю - рассказываем в материале.

8 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

8 декабря (21 декабря по старому стилю) - день памяти святой Анфисы Римской, пострадавшую за веру в Иисуса Христа.

Святая Анфиса жила в V веке в Риме. Предание говорит, что ее крестил святитель Амвросий Медиоланский, память которого почитают 7 декабря по новому стилю.

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Супруга градоначальника стала склонять Анфису к арианскому учению, отвергавшему единство Бога-отца и Иисуса Христа и предложила принять арианское крещение - но девушка ответила отказом. Дама была злопамятной, не приняла отказа, и Анфису бросила в темницу. После пыток христианку сожгли на костре.

Праздник 8 декабря по старому стилю - день памяти папы Римского Климента I. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 25 ноября.

О чем говорят приметы на 8 декабря

Приметы этого дня такие:

много снега выпало - год будет урожайным;

петухи в этот день рано запели - скоро будет оттепель.

В народном календаре 8 декабря - праздник Анфисы Рукодельницы. В это время обычно в старину рукодельничали: шили, вязали, вышивали или пряли.

Что нельзя делать 8 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

сквернословить - к болезням и безденежью;

отказывать в помощи и жадничать - к финансовым проблемам;

громко смеяться и веселиться.

По народным поверьям, в этот день не следует ходить в рваных вещах - весь год так проходишь, а также считалось плохой приметой не завершить важное дело до этого дня.

Что можно делать 8 декабря

У святой Анфисы просят наделить терпением и силой противостоять злу, содействия в семейных отношениях, воспитании детей.

Тем, кто соблюдает пост, в этот день полагается сухоядение. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

В старину в этот день традиционно занимались рукоделием, но делали это в одиночестве, чтобы не потерять талант. Для защиты от злых духов вышивали специальные орнаменты. а также древо жизни, птиц, солнце и женскую фигуру - символы счастья, жизненной силы и плодородия.

8 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Кирилл и Анфиса.

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