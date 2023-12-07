8 декабря по новому церковному календарю вспоминают святую Анфису Римскую. В народном календаре - Анфисы Рукодельницы. О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают в церкви 8 декабря по старому стилю - рассказываем в материале.
- 8 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
- О чем говорят приметы на 8 декабря
- Что нельзя делать 8 декабря
- Что можно делать 8 декабря
- 8 декабря - именины сегодня
8 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
8 декабря (21 декабря по старому стилю) - день памяти святой Анфисы Римской, пострадавшую за веру в Иисуса Христа.
Святая Анфиса жила в V веке в Риме. Предание говорит, что ее крестил святитель Амвросий Медиоланский, память которого почитают 7 декабря по новому стилю.
Супруга градоначальника стала склонять Анфису к арианскому учению, отвергавшему единство Бога-отца и Иисуса Христа и предложила принять арианское крещение - но девушка ответила отказом. Дама была злопамятной, не приняла отказа, и Анфису бросила в темницу. После пыток христианку сожгли на костре.
Праздник 8 декабря по старому стилю - день памяти папы Римского Климента I. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 25 ноября.
О чем говорят приметы на 8 декабря
Приметы этого дня такие:
- много снега выпало - год будет урожайным;
- петухи в этот день рано запели - скоро будет оттепель.
В народном календаре 8 декабря - праздник Анфисы Рукодельницы. В это время обычно в старину рукодельничали: шили, вязали, вышивали или пряли.
Что нельзя делать 8 декабря
В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:
- сквернословить - к болезням и безденежью;
- отказывать в помощи и жадничать - к финансовым проблемам;
- громко смеяться и веселиться.
По народным поверьям, в этот день не следует ходить в рваных вещах - весь год так проходишь, а также считалось плохой приметой не завершить важное дело до этого дня.
Что можно делать 8 декабря
У святой Анфисы просят наделить терпением и силой противостоять злу, содействия в семейных отношениях, воспитании детей.
Тем, кто соблюдает пост, в этот день полагается сухоядение. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.
В старину в этот день традиционно занимались рукоделием, но делали это в одиночестве, чтобы не потерять талант. Для защиты от злых духов вышивали специальные орнаменты. а также древо жизни, птиц, солнце и женскую фигуру - символы счастья, жизненной силы и плодородия.
8 декабря - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Кирилл и Анфиса.