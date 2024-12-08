Народный праздник 8 декабря Анфиса Рукодельница, Патапий, Клим Холодный, Климентьев день.

8 декабря считается удачным днём для рукоделия и времяпровождения с семьей. Узнайте, какой сегодня праздник отмечаются украинцы, что запрещено делать и какие есть давние традиции этого дня.

Что отмечаем 8 декабря - праздник в Украине

На официальном уровне сегодня отмечается День благотворительности в Украине.

Верующие сегодня по новому стилю чествуют преподобного Патапия и мученицу Анфису Римскую. По старому календарю чтят апостола от 70-ти Климента Римского. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 8 декабря отмечают христиане.

Видео дня

Сегодняшний день очень удачный для творчества и рукоделия. В давние времена девушки собирались вместе у старшей подруги и занимались вышивкой. Поскольку в декабре темнеет рано, для освещения работы использовали лучину. Вышитые элементы у украинцев служили не только для украшения, но и как оберег от нечисти.

Согласно приметам, сегодня получаются аккуратные и долговечные изделия ручной работы. Для рукодельниц, которые работают на продажу, это хорошая возможность выгодно продать свои товары.

8 декабря есть примета на удачу. Любое важно дело нужно сделать с раннего утра и натощак. Тогда результат точно будет удовлетворительным.

Праздник сегодня по желательно провести вместе с родными. Это хорошая дата для сближения, примирения, знакомства со свекрами или тестями. По возможности стоит пригласить родных домой и угостить домашними блюдами.

Кто родился 8 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники этого дня инициативные, честолюбивые, приветливые, целеустремленные. Упорные в достижении своих целей. Они кажутся строгими и требовательными, но имеют сострадательное сердце.

Что нельзя делать 8 декабря

Сегодня строго запрещено ссориться с родными и спорить даже по мелочам, обсуждать близких за спиной и вспоминать старые обиды.

Рукодельницам не стоит браться за работу в плохом настроении и с дурными мыслями, иначе работа не пойдёт.

В праздник 8 декабря нельзя принимать угощения и подарки от незнакомцев.

Вас также могут заинтересовать новости: