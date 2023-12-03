Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

4 декабря по новому церковному календарю вспоминают святую Варвару Илиопольскую и мученицу Иулианию. В народном календаре - Варварин день, Варвара Морозница. О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают 4 декабря по старому стилю - в материале.

4 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

4 декабря (17 декабря по старому стилю) - день памяти великомученицы Варвары Илиопольской, которая приняла крещение наперекор отцу и за это была казнена им.

Варвара жила в III веке в Илиополе Финикийском, в Ливане. Ее отец, Диоскор, был язычником. Варвара была очень красива, и поэтому он, остерегаясь посторонних глаз, заточил дочь в башне. Девушка много времени проводила в одиночестве и размышлениях. Когда пришло время выдавать ее замуж, то отец стал выпускать ее из башни.

Видео дня

Как-то во время его отъезда Варвара познакомилась с христианами и приняла крещение. Узнав об этом, Диоскор очень разозлился - он отвел ее к градоначальнику и сказал, что отрекается от дочери. Варвару подвергли жестоким пыткам, но раны на ее тели заживали чудесным образом. Увидев это, христианка Иулиания, находившаяся среди толпы, также пожелала принять страдания за Христа. Двух девушек снова стали истязать и мучить и в конце концов казнили. Отца Варвары и градоначальника постигла небесная кара - их убило молнией.

В VI веке мощи святой Варвары перенесли в Константинополь. В 1108 году, когда дочь византийского императора Алексея Комнина, Варвара, собиралась на Киевскую Русь к своему мужу, князю Святополку Изяславичу, то попросила в дар святые мощи. Святополк построил в Киеве церковь - туда их и перенесли. Сейчас мощи святой Варвары находятся во Владимирском соборе в Киеве.

Праздник 4 декабря по старому стилю - Введение во храм Пресвятой Богородицы. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 21 ноября.

О чем говорят приметы на 4 декабря

По приметам дня судят о будущем урожае и какой будет зима:

зима вступила в свои права - в следующем году будет хороший урожай;

много снега выпало в этот день - зима будет снежной и морозной;

сильный мороз на улице - жди стужу, а лето будет жарким и засушливым;

пасмурная погода - летом будет много овощей и грибов.

В народном календаре 4 декабря - праздник Варварин день. Обычно в это время ждали трескучих морозов, поэтому остерегались ехать в дальнюю дорогу - можно было замерзнуть. С Варвары начинается череда зимних праздников: 5 декабря по новому стилю отмечают Савин день, 6 декабря - Николая. В народе их так и называют - "Варки, Савки и Николая".

Что нельзя делать 4 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

жаловаться на жизнь;

ругаться, особенно с родственниками, а женщинам - со свекровями;

заниматься рукоделием - можно пораниться острыми предметами;

отправляться в дальнюю дорогу.

Главный запрет Варвариного дня касается мужчин - в этот праздник им нельзя нив коем случае ругать жен. В народе считают, что в противном случае им или поясницу "скрутит", или суставы будут ныть, или же разболится живот.

Что можно делать 4 декабря

В этот день хорошо пойти в церковь. Варвару Илиопольскую считают женской заступницей, к ней обращаются с молитвами помочь забеременеть, уберечь детей от болезней. Святая Варвара защищает от насильственной и внезапной смерти, а также помогает решить семейные неурядицы. Считается, что Варвара приносит в дом мир, покой и финансовое благополучие.

Запрета на работу, кроме рукоделия, в этот день нет. В старину в Варварин день лепили вареники с маком или пекли пироги с маком. Считалось, что они могут защитить от болезней семью и домашний скот.

Тем, кто соблюдает пост, в этот день можно есть горячую пищу без постного масла. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

4 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Иван, Николай, Дмитрий, Александр, Геннадий, Алексей, Варвара, Екатерина, Кира, Анастасия.

Вас также могут заинтересовать новости: