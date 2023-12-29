Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

30 декабря по новому церковному календарю православные вспоминают Анисию Солунскую, пострадавшую за веру в Христа. В народном календаре - Анисьин день. Рассказываем о его традициях, народных приметах и что отмечают в церкви 30 декабря по старому стилю.

30 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

30 декабря (12 января по старому стилю) - день памяти святой великомученицы Анисии Солунской.

Анисия жила на рубеже III и IV столетий, во времена правления императора Максимиана. Девушка была родом из богатой христианской семьи в Салониках. Она отличалась мудростью, добротой и была очень красива. После смерти родителей Анисия раздала имущество нищим, сама же проводила дни в посте и молитве.

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Однажды, когда она направлялась на службу в храм, ее остановил воин - в тот день в городе проводили большой языческий праздник. На вопрос, куда она идет, Анисия промолчала, но когда воин схватил ее, то ответила. Воин пригрозил, что отведет девушку в языческое капище, и попытался сорвать покров с девушки. Анисия плюнула ему в лицо - разъяренный воин выхватил меч и ударил девушку.

Христиане похоронили Анисию недалеко, а на месте гибели построили молельню. Мощи святой находятся в базилике Святого Димитрия в Салониках.

Праздник 30 декабря по старому стилю - день памяти пророка Даниила, а также Анания, Назария и Мисаила. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 17 декабря.

О чем говорят приметы на 30 декабря

Приметы дня говорят о погоде в ближайшие дни и какой она будет в мае:

деревья покрыты инеем - морозов в ближайшее время не будет;

какая погода 30 декабря - такая будет и в мае;

метель в этот день - летом будет хороший приплод пчел.

В народном календаре 30 декабря - праздник Анисьин день. В старину в это время было принято резать гусей и свиней, а на стол ставить блюда из мяса и птицы.

Что нельзя делать 30 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

отказывать в помощи;

ругаться, обижать других;

шить, вязать, заниматься рукоделием.

По народным приметам в этот день не стоит поднимать оброненные кем-то вещи и принимать подарки от чужих людей.

Что можно делать 30 декабря

Считается, что святая Анисия исцеляет от желудочных болезней, поэтому мученице молятся о выздоровлении от этих заболеваний, а также просят защиты для детей. День хорошо провести в семейном кругу, навестить родных или близких.

Существует народное поверье: если в этот день выйти вечером на перекресток и громко назвать имя болеющего, то человек скоро выздоровеет. Еще одна примета связана с деньгами - считается, что если в этот день носить с собой в кармане монету, то не будешь нуждаться в деньгах весь последующий год. Сны в ночь на 30 декабря считаются вещими.

30 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анисья, Давид, Ирина, Лев, Макар, Мария, Яков.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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