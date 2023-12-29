30 декабря по новому церковному календарю православные вспоминают Анисию Солунскую, пострадавшую за веру в Христа. В народном календаре - Анисьин день. Рассказываем о его традициях, народных приметах и что отмечают в церкви 30 декабря по старому стилю.
- 30 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
- О чем говорят приметы на 30 декабря
- Что нельзя делать 30 декабря
- Что можно делать 30 декабря
- 30 декабря - именины сегодня
30 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
30 декабря (12 января по старому стилю) - день памяти святой великомученицы Анисии Солунской.
Анисия жила на рубеже III и IV столетий, во времена правления императора Максимиана. Девушка была родом из богатой христианской семьи в Салониках. Она отличалась мудростью, добротой и была очень красива. После смерти родителей Анисия раздала имущество нищим, сама же проводила дни в посте и молитве.
Однажды, когда она направлялась на службу в храм, ее остановил воин - в тот день в городе проводили большой языческий праздник. На вопрос, куда она идет, Анисия промолчала, но когда воин схватил ее, то ответила. Воин пригрозил, что отведет девушку в языческое капище, и попытался сорвать покров с девушки. Анисия плюнула ему в лицо - разъяренный воин выхватил меч и ударил девушку.
Христиане похоронили Анисию недалеко, а на месте гибели построили молельню. Мощи святой находятся в базилике Святого Димитрия в Салониках.
Праздник 30 декабря по старому стилю - день памяти пророка Даниила, а также Анания, Назария и Мисаила. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 17 декабря.
О чем говорят приметы на 30 декабря
Приметы дня говорят о погоде в ближайшие дни и какой она будет в мае:
- деревья покрыты инеем - морозов в ближайшее время не будет;
- какая погода 30 декабря - такая будет и в мае;
- метель в этот день - летом будет хороший приплод пчел.
В народном календаре 30 декабря - праздник Анисьин день. В старину в это время было принято резать гусей и свиней, а на стол ставить блюда из мяса и птицы.
Что нельзя делать 30 декабря
В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:
- отказывать в помощи;
- ругаться, обижать других;
- шить, вязать, заниматься рукоделием.
По народным приметам в этот день не стоит поднимать оброненные кем-то вещи и принимать подарки от чужих людей.
Что можно делать 30 декабря
Считается, что святая Анисия исцеляет от желудочных болезней, поэтому мученице молятся о выздоровлении от этих заболеваний, а также просят защиты для детей. День хорошо провести в семейном кругу, навестить родных или близких.
Существует народное поверье: если в этот день выйти вечером на перекресток и громко назвать имя болеющего, то человек скоро выздоровеет. Еще одна примета связана с деньгами - считается, что если в этот день носить с собой в кармане монету, то не будешь нуждаться в деньгах весь последующий год. Сны в ночь на 30 декабря считаются вещими.
30 декабря - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анисья, Давид, Ирина, Лев, Макар, Мария, Яков.
Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.