Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 17 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

17 декабря по новому церковному календарю вспоминают пророка Даниила, а также еще трех святых - Анания, Назария и Мисаила. В народном календаре - Данилов день. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 17 декабря по новому календарю (30 декабря по старому) - день памяти пророка Даниила и трех святых Анания, Назария и Мисаила.

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Даниил, Анания, Азария и Мисаил жили за 600 лет до Рождества Христова. Тогда Израиль завоевало Вавилонское царство, и практически всех жителей страны обратили в рабство. Знатные отроки Даниил, Анания, Азария и Мисаил тоже оказались среди пленников, но вавилонский царь Навуходоносор взял их ко двору.

При дворе юношей стали обучать халдейскому языку и различным наукам. Предание говорит, что Господь даровал им мудрость, а Даниил получил дар прозорливости. Он умел толковать сны царя Навуходоносора - предсказал гибель Вавилона и пришествие Спасителя. По преданию, Даниил также убедил персидского царя Кира, который позже завоевал Вавилон, освободить иудеев от рабства.

В Библию вошла книга пророка, где Даниил рассказал о чуде, которое случилось с его друзьями. Анания, Азария и Мисаил отказались поклониться идолу вавилонского бога Мардука и их за это бросили в пылающую печь. Но они продолжали молиться Богу, внезапно появился ангел и охладил пламя. Так все отроки остались невредимы.

Какой церковный праздник 17 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святой Варвары Илиопольской и мученицы Иулиании. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 17 декабря

По приметам дня смотрят, какой будет погода в дальнейшем:

ветер с востока дует - к похолоданию;

тихая и ясная погода - к вечеру жди мороза, а если день пасмурный - будет сильный снегопад;

мороз в этот день - к долгим холодам;

закат красный - жди потепления.

В народе 17 декабря - праздник Данилов день. Считается, что если в этот день выпадет иней, то через неделю должно потеплеть.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 17 декабря, как и в любой другой день, церковь не одобряет конфликтов, сквернословия, лени. Нельзя злиться, завидовать, мстить, отказывать в помощи, нарушать правила поста. Ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует жаловаться на судьбу, а также рассказывать кому-либо о своих неудачах - иначе будут сопровождать вас круглый год.

Что можно делать 17 декабря

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами укрепить дух и веру. Считается, что пророк Даниил защищает от засухи, голода, эпидемий, нашествий врагов и братских междоусобиц.

По народным приметам в этот день нужно непременно положить в карман монету - соглачно поверью, тогда целый год не будет проблем с деньгами.

Кто отмечает день ангела 17 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Иван, Никита, Николай, Даниил, Денис, Александр.

По старому стилю день ангела у Василия, Ивана, Николая, Дмитрия, Александра, Геннадия, Алексея, Варвары, Екатерины, Киры, Анастасии.

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